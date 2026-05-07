Tunisie: Office Plast lève 7,3 millions de dinars et franchit le cap des 22 millions de capital

L'assemblée générale extraordinaire d'Office Plast a approuvé à l'unanimité, le 29 avril 2026, une augmentation de capital de 7,3 millions de dinars tunisiens, portant le capital social de la société de près de 14,7 millions à près de 22 millions de dinars.

Cette augmentation se déroule en deux étapes successives. La première ouvre aux actionnaires existants la souscription d'une action nouvelle pour quatre actions détenues, au prix de 1,640 DT par titre, dont 0,640 DT de prime d'émission. La seconde attribue gratuitement une action nouvelle pour cinq actions, par incorporation de réserves, et n'intervient qu'après l'achèvement de la première. Chacune des deux opérations porte sur l'émission de quelque 3,7 millions d'actions nouvelles. L'ensemble des titres issus de ces deux augmentations porteront jouissance à compter du 1er janvier 2026.