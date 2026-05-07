Tunisie: Office Plast lève 7,3 millions de dinars et franchit le cap des 22 millions de capital

6 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M

L'assemblée générale extraordinaire d'Office Plast a approuvé à l'unanimité, le 29 avril 2026, une augmentation de capital de 7,3 millions de dinars tunisiens, portant le capital social de la société de près de 14,7 millions à près de 22 millions de dinars.

Cette augmentation se déroule en deux étapes successives. La première ouvre aux actionnaires existants la souscription d'une action nouvelle pour quatre actions détenues, au prix de 1,640 DT par titre, dont 0,640 DT de prime d'émission. La seconde attribue gratuitement une action nouvelle pour cinq actions, par incorporation de réserves, et n'intervient qu'après l'achèvement de la première. Chacune des deux opérations porte sur l'émission de quelque 3,7 millions d'actions nouvelles. L'ensemble des titres issus de ces deux augmentations porteront jouissance à compter du 1er janvier 2026.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.