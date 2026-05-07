Tunisie: Clôture du projet Creative Tunisia - Un bilan positif pour l'artisanat et le design au pays

Le projet Creative Tunisia, lancé en 2019, a permis de créer six hubs design (centres de créativité) dans plusieurs régions de Tunisie. C'est ce qu'a annoncé Lassaad Ben Hassine, représentant pays de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), lors de la cérémonie de clôture du projet organisée mardi à Tunis.

Projet de soutien au secteur de l'artisanat et du design en Tunisie, Creative Tunisia est mis en oeuvre par l'Onudi en partenariat avec l'Office national de l'artisanat tunisien dans le cadre du programme européen Tounes Wijhetouna. Il est financé par l'Union européenne et la coopération italienne.

S'exprimant devant la presse, le représentant de l'Onudi a souligné : « Ce projet représente une référence nationale en matière de transformation de l'artisanat ». Il a ajouté que l'initiative s'est concentrée sur la valorisation de produits spécifiques à plusieurs régions : la mode à Tunis, le klim (tapis traditionnel) au Kef, le tissage traditionnel dans la région du Sahel, les fibres végétales à Gabès et l'alfa à Kasserine. Creative Tunisia a également oeuvré à renforcer les chaînes de valeur. Selon Ben Hassine, celles-ci ont permis d'organiser les intervenants, d'améliorer la qualité, de structurer la production et surtout de faciliter l'accès aux marchés.

Parmi les principaux acquis figure la création de six pôles de créativité (hubs design) à Tunis, Denden, Mahdia, Gabès, Gafsa, Kasserine et Sidi Bouzid. Ces centres offrent des formations techniques, un accompagnement aux porteurs de projets et constituent des espaces dédiés à la création collective ainsi qu'à la connexion avec les marchés nationaux et internationaux.

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Selon le rapport d'évaluation, l'impact économique et commercial du projet est notable : 350 nouvelles collections ont été créées grâce à la coopération entre artisans et designers, et 200 entreprises ont pu accéder aux marchés internationaux à travers leur participation à des salons et l'ouverture de nouveaux débouchés. Le projet a également eu un impact social important, notamment en favorisant une meilleure intégration des femmes artisanes, a souligné le représentant de l'Onudi.

De son côté, Leïla Msellati, directrice générale de l'Onat, a souligné que Creative Tunisia s'inscrit dans la stratégie de l'Office visant à développer un artisanat innovant et à améliorer le positionnement du produit artisanal tunisien sur les marchés internationaux. Elle a ajouté que, bien que le produit artisanal tunisien soit très demandé à l'international, il reste nécessaire de renforcer les chaînes de valeur, rôle que le projet a justement joué.

La cérémonie de clôture, organisée en présence du ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a réuni quelque 200 participants, dont des représentants d'institutions internationales et des artisans bénéficiaires du projet. Cet événement a permis de revenir sur les principaux axes et réalisations du programme. On note ainsi que Creative Tunisia a contribué à structurer 17 chaînes de valeur couvrant 18 gouvernorats. Il a également accompagné 18 associations actives dans les secteurs de l'artisanat et du design, bénéficiant à plus de 3.000 acteurs, dont des artisans, designers, entreprises artisanales et étudiants.