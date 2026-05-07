Sénégal: Ecobank inaugure sa première agence Ellever dédiée aux femmes entrepreneures

Ecobank Sénégal a inauguré, mercredi 6 mai à Dakar, sa toute première agence dédiée au programme Ellever, une initiative panafricaine visant à renforcer l’inclusion financière des femmes entrepreneures à travers des solutions financières et un accompagnement adapté.

Cette nouvelle agence ambitionne d’offrir aux femmes entrepreneures un accès facilité aux financements, aux formations et à un accompagnement stratégique afin de soutenir le développement et la structuration de leurs activités.

La cérémonie d’inauguration a réuni plusieurs acteurs institutionnels et économiques, notamment des responsables de la banque, des autorités administratives et religieuses, des femmes entrepreneures ainsi que des représentants d’organisations internationales.

Un programme pensé pour accélérer l’entrepreneuriat féminin

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Le Directeur général de Ecobank Sénégal, Sayid Yallou, a rappelé que le programme Ellever, lancé en 2020 puis déployé au Sénégal en 2021, place les femmes entrepreneures au cœur de sa stratégie.

Selon lui, les femmes jouent un rôle central dans les économies africaines en créant de la valeur, des emplois et des chaînes de production locales. Pourtant, elles continuent de faire face à d’importantes difficultés d’accès au financement, un déficit estimé à près de 42 milliards de dollars à l’échelle du continent.

« Réduire cet écart n’est pas seulement une question d’inclusion, c’est une nécessité économique pour nos pays », a-t-il affirmé.

Le programme Ellever est aujourd’hui présent dans 32 pays africains et revendique plus de 103 000 femmes entrepreneures accompagnées. En 2025, l’initiative a également été élargie aux femmes salariées ainsi qu’aux actrices du secteur informel.

Un espace conçu comme un lieu d’échanges et d’opportunités

Au-delà des services bancaires classiques, cette agence se veut un véritable espace de rencontres et de partage entre entrepreneures, experts et partenaires.

Pour Sayid Yallou, l’objectif est de permettre aux bénéficiaires d’accéder à des conseils stratégiques, à des formations et à des opportunités de marché afin d’améliorer leur productivité et de renforcer la croissance de leurs entreprises.

Il a également souligné que l’investissement en faveur des femmes génère un impact économique et social majeur, estimant que soutenir l’entrepreneuriat féminin constitue un levier durable de croissance pour les économies africaines.

Des solutions adaptées aux réalités des entrepreneures

La Responsable du programme Ellever au Sénégal, Ndeye Fatou Ndiaye, a précisé que l’initiative repose sur une approche globale mêlant accompagnement technique et solutions financières adaptées.

Le programme propose notamment des conditions préférentielles avec des durées de remboursement flexibles, des taux compétitifs ainsi que des solutions dédiées aussi bien au financement du fonds de roulement qu’aux investissements.

Un partenariat stratégique avec ONU Femmes

La représentante de ONU Femmes au Sénégal, Seynabou Sarr Lo, a salué une initiative traduisant une vision commune entre les deux institutions.

Elle a rappelé que le partenariat noué entre Ecobank Sénégal et ONU Femmes vise à lever les barrières structurelles freinant l’accès des femmes au financement.

Selon elle, le principal défi réside souvent dans le décalage entre les exigences des institutions financières en matière de gouvernance et de structuration, et la réalité de nombreuses entreprises dirigées par des femmes.

Dans cette dynamique, Ecobank développe des produits financiers adaptés tandis que ONU Femmes accompagne les bénéficiaires dans le renforcement de leurs capacités afin de les rendre davantage « bancables ».

L’événement a également été marqué par plusieurs témoignages de femmes entrepreneures bénéficiaires du programme, venues partager leurs expériences, leurs défis et les opportunités offertes par Ellever.