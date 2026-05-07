Cote d'Ivoire: 3e édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement - Les grandes innovations

La troisième édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement se déroulera du 18 au 21 mai 2026, au palais de la culture d'Abidjan-Treichville, sur le thème : « Jeunes, compétences et emploi : ensemble bâtissons l'avenir de la Côte d'Ivoire ».

Cette édition a été officiellement lancée le mercredi 6 mai 2026, au cabinet du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, lors d'une conférence de presse.

Le conférencier, le directeur des opérations de l'Agence emploi jeunes, Frédéric Kabran, par ailleurs, président du comité d'organisation, a annoncé de grandes innovations pour cette 3e édition. Il s'agit de l'introduction du volet scientifique et institutionnel.

En effet, cette foire sera meublée de six panels dont un de haut niveau animé par des membres du gouvernement. Les cinq autres seront axés sur les secteurs agricole ; le Btp ; des mines, du pétrole et de l'énergie ; culture et industrie créative, ainsi que le secteur du numérique et de l'intelligence artificielle.

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Il y aura également 8 masterclass qui seront proposées sur des thématiques clés : optimisation du CV, préparation aux entretiens, création et formalisation d'entreprise, accès au financement et le développement du leadership professionnel. L'objectif étant de permettre aux participants de repartir avec des outils immédiatement applicables dans leur parcours de demandeurs d'emploi.

A ce jour, ce sont 33 827 opportunités d'insertion professionnelle et 50 000 stages d'immersion qui sont déjà mobilisées : 5 060 emplois directs ; 6 750 projets à financer ; 2019 stages (stages écoles et stages de qualification) ; 11 800 opportunités de formation à visée d'insertion ; 8 200 opportunités dans le programme Thimo et, ainsi que 50 000 stages d'immersion pour les vacances scolaires.

À en croire le conférencier, après Abidjan, la foire va se poursuivre à l'intérieur du pays, à savoir dans les 24 régions couvertes par les antennes régionales de l'Agence emploi jeunes, et ce, du 1ᵉʳ au 3 juin 2026. Les deux premières éditions, selon Frédéric Kabran, ont connu un franc succès, car 59 282 ont été accompagnés : 3 426 insertions directes dans l'emploi ; 6 074 projets financés ; 13 837 bénéficiaires de stages et 20 040 bénéficiaires de formations. « Ces résultats confirment l'impact concret de cette initiative l'insertion professionnelle des jeunes », s'est félicité Frédéric Kabran.

L'administrateur de l'Agence emploi jeunes, Jean-Louis Kouadio, a, pour sa part, souligné que cette foire sera un outil de rapprochement direct entre l'offre et la demande d'emploi. C'est pourquoi il a invité les jeunes à saisir cette opportunité en s'inscrivant massivement.