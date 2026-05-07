Cote d'Ivoire: Conseil d'État - Ibrahime Coulibaly-Kuibiert prend les rênes de la haute juridiction administrative

Le magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a été nommé, ce jeudi 7 mai 2026, président du Conseil d'État. Il succède à Patrice Yao Kouakou, arrivé au terme de son mandat. L'annonce a été faite à Abidjan-Plateau par la secrétaire générale de la présidence de la République, Masséré Touré-Koné, à la lecture d'un communiqué présidentiel.

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert a présidé la Commission électorale indépendante (Cei) du 30 septembre 2019 au 6 mai 2026.

Cette nomination place à la tête de la plus haute juridiction administrative du pays une personnalité bien connue de l'appareil judiciaire. Le Conseil d'État occupe une place centrale dans l'architecture institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Il est à la fois conseiller du gouvernement et juge suprême de l'ordre administratif.

Dans sa mission consultative, la Constitution impose au gouvernement de saisir le Conseil d'État sur plusieurs actes majeurs, notamment les projets de loi. L'institution intervient alors pour éclairer l'exécutif sur la conformité juridique et la qualité normative des textes soumis à son examen.

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Sur le plan juridictionnel, le Conseil d'État est compétent pour trancher en dernier ressort les litiges opposant les citoyens à l'administration publique. Il connaît ainsi des recours dirigés contre les décisions prises par les autorités administratives.

Son rôle est d'autant plus essentiel que le système juridictionnel ivoirien repose sur une dualité des ordres de juridiction : d'un côté, l'ordre judiciaire, dont le sommet est la Cour de cassation et, de l'autre, l'ordre administratif, coiffé par le Conseil d'État.