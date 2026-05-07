Cote d'Ivoire: Golf - Le championnat national 2026 révèle des talents prometteurs

Le golf ivoirien confirme sa montée en puissance. La première phase du championnat national 2026, disputée du 23 au 25 avril, à l'Ivoire Golf Club, s'est achevée sur une note plus que satisfaisante, révélant à la fois la vitalité de la discipline et la montée en gamme de ses acteurs.

Organisée par la Fédération de golf en Côte d'Ivoire, la compétition a réuni une centaine de joueurs amateurs et 21 professionnels, signe d'un engouement de plus en plus marqué pour ce sport longtemps resté confidentiel.

Sur les greens, les performances ont été à la hauteur des attentes. Chez les professionnels, Arnaud Ahoua et Romaric Djézou se sont illustrés en se partageant la tête dans la catégorie masculine, tandis que Chantal Behibro s'est imposée avec autorité chez les dames. Côté amateurs, la relève a également répondu présent. Marius Aboulou, Michel Kouakou, Corrado Greco, Eric Yoboué, Emma Kokrasset et le jeune Milan Ahi ont particulièrement retenu l'attention, incarnant une nouvelle génération ambitieuse et compétitive.

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Au-delà des classements, cette première phase du championnat revêt une importance stratégique. Elle sert de véritable baromètre du niveau national, tout en jouant un rôle clé dans l'identification des talents, notamment chez les plus jeunes. Ces derniers constituent le socle sur lequel repose l'avenir du golf ivoirien. Leur détection précoce et leur encadrement sont essentiels pour permettre à la Côte d'Ivoire de s'affirmer sur la scène internationale, en particulier lors du championnat d'Afrique amateur.

À travers cette organisation maîtrisée, la Fédération de golf en Côte d'Ivoire envoie un signal fort : celui d'une discipline en pleine structuration, portée par une vision de développement durable et de performance. Le niveau global observé lors de cette étape confirme cette dynamique, avec des joueurs engagés et une concurrence de plus en plus relevée.

Les regards sont désormais tournés vers la deuxième phase et la finale, prévues du 25 au 28 juin au Président Golf club de Yamoussoukro. Dans un contexte où rien n'est encore joué, chaque participant aura l'opportunité de rebattre les cartes. Une chose est sûre : la bataille s'annonce intense, avec des performances appelées à s'élever encore davantage.

Le championnat national 2026 s'impose ainsi comme un rendez-vous structurant du calendrier sportif ivoirien. Plus qu'une simple compétition, il constitue un levier de promotion, de détection et de rayonnement pour le golf, aussi bien sur le plan national qu'international.