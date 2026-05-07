Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Asec, les secrets d'une reconquête

Deux ans après leur dernier titre, les Mimos reprennent leur suprématie sur le football ivoirien.

Contesté par une partie des Actionnaires, Julien Chevalier vient d'offrir à l'Asec Mimosas son 30e titre de Côte d'Ivoire. C'est le 4ᵉ du technicien français qui devient le coach le plus titré de Ligue 1, devançant notamment Patrick Liewig et Philippe Troussier.

Ce sacre est un ouf de soulagement pour le Pca du club, Me Roger Ouégnin, et son staff qui, face à la tempête, sont restés fidèles à leur ambition première, celle de poursuivre la construction du club.

Le fruit de la constance

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Ce 30e titre de champion de Côte d'Ivoire porte la marque de la constance des hommes de Julien Chevalier. Sans être flamboyants, ils ont maintenu le cap. En dépit des 5 défaites contre 1 lors du dernier sacre (saison 2022-2023), l'Asec a enchaîné une belle série de victoires qui lui a permis de terminer premier du championnat.

Deux périodes de la saison ont été essentielles dans la reconquête du titre. Éliminés des compétitions africaines, les Mimos se sont focalisés sur les affaires locales.

Enchaînant 10 matchs sans défaites entre le 2 novembre 2025 (9e journée) et 14 février 2026 (18ᵉ journée). Au cours de cette période, ils ont obtenu 7 victoires et 3 nuls, engrangeant 24 points sur 30.

Le challenger, le FC San Pedro, qui poursuivait son aventure africaine, a enregistré 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites, soit 14 points sur 30. Cela a occasionné un écart de 10 points difficile à combler. Car les Jaune et Noir ont connu une seconde phase très faste, du 1er mars (20e journée) au 19 avril 2026 (25e journée). Les hommes de Julien Chevalier ont obtenu 6 victoires consécutives (18 pts sur 18). Tandis que le FC San Pedro prenait seulement 10 points, avec 2 victoires et 4 nuls.

« Je suis surpris qu'on ait un écart de 10 points sur notre poursuivant », a commenté Julien Chevalier. Il reconnaît toutefois que l'obtention du titre a été une bataille de longue haleine : « On est parti de très loin, avec une jeune équipe dont certains joueurs effectuaient leurs premiers pas en Ligue 1 ».

Un trio offensif décisif

Cette saison, la performance de l'Asec Mimosas est également celle de certaines individualités. En attaque, 3 hommes ont été très décisifs. Souleymane Fofana, Ouato Bakaré Kevin et Dosso Ibrahim ont incontestablement joué un rôle essentiel dans ce 30e titre. Ils ont inscrit 31 des 47 buts du club. Avec 12 réalisations et 5 passes décisives, la pépite, Souleymane Fofana, a éclaboussé la Ligue 1 de son talent.

L'international U23 a souvent été l'homme des situations difficiles. Ses frappes à mi-distance et en pleine course ont été un régal pour le public. Ce talent pur, qui a une marge de progression, apportera beaucoup à son club la saison prochaine.

Arrivé à l'Asec en début de championnat après avoir été révélé à Korhogo, Bakaré Kévin a également apporté sa touche au sacre des Mimos. Il a manqué de constance, mais ses moments forts ont éclairé les errements offensifs de l'Asec. Il totalise, à 3 journées de la fin de la saison, 11 réalisations et 4 passes décisives.

Dosso Ibrahim est un autre talent qui a discrètement travaillé dans l'ombre. Convoité par plusieurs clubs européens, il a à son actif 8 buts et 7 passes décisives.

Outre ce trio, des tâcherons ont permis de préserver l'équilibre du club. Au milieu de terrain, la silhouette et l'abattage de Maïga Koimizo ne sont pas passés inaperçus.

En défense, l'activité du Togolais Atté Youssouf et de Yabré ainsi que la puissance des centraux Sacko Lamine, Zokou Bénito et Zouzou Carlos devant Ayayi Charles, le gardien de but, ont également permis de faire la différence.