Cote d'Ivoire: Prochaines opérations électorales - Le bilan que laisse la Cei

La Commission électorale indépendante (Cei) est en fin de mission. L'équipe dirigeante actuelle de l'organe électoral, avant de rendre officiellement le tablier, a dressé, le 6 mai, le bilan de ses opérations électorales depuis septembre 2019, date de sa prise de fonction officielle jusqu'à 2025.

Au cours de l'atelier organisé à cet effet, à Assinie, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, le président de l'institution en charge d'organiser les élections en Côte d'Ivoire, a déclaré que cette rencontre a pour objectif de faire une auto évaluation pour booster l'efficacité de la Cei pour l'organisation des futures élections.

Il a fait savoir qu'en 6 ans de présence, les commissaires de la Cei, appuyés par l'administration de l'entité, ont organisé avec brio, les présidentielles de 2020, 2025, les législatives, les élections municipales, sénatoriales, des conseils régionaux, etc. « Aujourd'hui, il est bon de faire le point pour améliorer ce qui a été bien fait et trouver les mécanismes pour corriger ce qui n'a pas été bien fait pour une meilleure organisation des prochaines opérations électorales », a-t-il déclaré.

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Ibrahime Coulibaly-Kuibiert s'est, en outre, félicité du travail abattu par la commission. Sur cet angle, il a soutenu que les partenaires et ses citoyens reconnaissaient que la Cei a relevé tous les défis électoraux. Un satisfecit que M. Coulibaly-Kuibiert met à l'actif de ses collaborateurs. « Nous avons bien travaillé. Il est bon de vous saluer. Nous avons sauver la Côte d'Ivoire. Nous avons marqué d'une pierre blanche notre présence durant notre mandat. Dieu sait d'où nous venons. Vous avez été à la hauteur de la tâche », s'est-il satisfait.

Le président de la Cei confie que la cessation des activités des commissaires électoraux n'arrête pas pour autant le fonctionnement de cette institution. Mieux, pour lui, l'organe électoral continuera d'exister, mais certainement sous un autre format pour l'organisation des échéances électorales. « En Côte d'Ivoire, le transfert du pouvoir se fait par les élections », a-t-il précisé.

Avant d'appeler le personnel de l'administration de la Cei au calme. « Les commissaires, après 6 ans, sont en fin de mandat. On le sait tous. Vous qui êtes dans l'administration, vous n'avez pas à avoir peur. On ne vous jettera pas en pâture. On est dans un État. Les droits de ceux qui sont liés à l'administration seront payés », a-t-il rassuré.

Ibrahime Coulibaly s'est réjoui de la confiance que les membres de la Cei lui ont manifesté durant sa gestion. « Vous m'avez envoyé en mission. J'ai fait ma part. Nous avons fait un travail remarquable. », a-t-il insisté. Le président de la Cei a affirmé que cet atelier servira de tremplin pour rendre compte aux autorités et à faire des propositions pour rendre plus performant l'appareil électoral. « Nous devons rendre compte et faire des propositions à nos mandants », a-t-il dit.

Le secrétaire permanent de la Cei, Adjoumani Pierre Kouamé, président d'organisation de ce séminaire, a soutenu que cet atelier-bilan est consacré à l'évaluation interne des opérations électorales de 2024-2025. Il a informé que cette rencontre s'inscrit dans un contexte particulièrement important, marquant l'achèvement du cycle électoral 2020-2025 conduit par la Cei.

« Au terme des opérations majeures consacrées à la révision de la liste électorale, à l'élection du président de la République ainsi qu'à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, il nous appartient désormais, conformément aux dispositions légales en vigueur, de procéder à une évaluation rigoureuse et responsable de l'ensemble de ces activités », a-t-il justifié.

Il à également spécifié que durant ces trois jours, les travaux porteront sur l'examen et l'adoption des rapports produits par les sous-commissions techniques, ainsi que sur le rapport général de l'atelier. Les sessions, a-t-il poursuivi, se dérouleront exclusivement en séances plénières, ponctuées de présentations suivies d'échanges, afin de favoriser une analyse plus approfondie et participative.