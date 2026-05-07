Cote d'Ivoire: Forum sur la criminalité financière - Épiphane Zoro Bi Ballo appelle le secteur privé à faire de l'intégrité un levier de performance

Le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), Épiphane Zoro Bi Ballo, a pris part, le mercredi 6 mai 2026, à Abidjan, au forum sur la criminalité financière organisé par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), en partenariat avec la Habg.

Tenue au Plateau, cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du lancement du Programme d'accompagnement pour l'intégrité financière des Pme (Paif-Pme Propre), une initiative destinée à renforcer la culture de conformité et de transparence au sein du tissu entrepreneurial ivoirien.

Invité à cette tribune, le président de la Habg a livré un message ferme à l'endroit des acteurs du secteur privé. Selon lui, la corruption constitue une menace directe pour la compétitivité des entreprises, la sécurité des investissements et la crédibilité de l'économie nationale.

Face à ces défis, Épiphane Zoro Bi Ballo a plaidé pour un changement de paradigme. Il a invité les entreprises à considérer les mécanismes de conformité anti-corruption ainsi que les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme comme de véritables instruments stratégiques de performance, et non comme de simples contraintes réglementaires.

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Le forum visait à renforcer les capacités des Pme ivoiriennes en matière d'intégrité financière et de conformité. Il a également été marqué par la remise de kits de registre des bénéficiaires effectifs aux cent entreprises de la première cohorte.

À cette occasion, le président de la Habg a réaffirmé sa vision d'un secteur privé plus intègre, plus résilient et plus compétitif, capable de répondre aux exigences nationales et internationales en matière de gouvernance.

« L'intégrité ne freine pas la performance, elle la sécurise », a souligné Épiphane Zoro Bi Ballo, rappelant que la bonne gouvernance demeure l'une des conditions essentielles d'une croissance durable, inclusive et crédible en Côte d'Ivoire.

Par cette intervention et son engagement constant, le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance confirme le rôle central de l'institution dans la promotion de l'intégrité, de la transparence et de la confiance, désormais au cœur des enjeux de développement économique du pays.