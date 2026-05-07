Cote d'Ivoire: Londres - La communauté musulmane ivoirienne de Peckham célèbre 30 ans de fraternité et lance son projet de mosquée

La communauté musulmane ivoirienne de Peckham, à Londres, a célébré du 30 avril au 2 mai 2026 le 30ᵉ anniversaire de sa création dans une ambiance de ferveur spirituelle, de fraternité et de solidarité. Cette célébration, marquée par plusieurs temps forts, a réuni des membres de la diaspora ivoirienne, des responsables religieux venus de plusieurs pays européens ainsi qu'une importante délégation du Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques de Côte d'Ivoire (COSIM).

Conduite par l'imam Daouda Koné, secrétaire exécutif du COSIM, la délégation ivoirienne est venue apporter un message de soutien, de cohésion et d'encouragement à cette communauté musulmane installée au Royaume-Uni depuis trois décennies.

Les festivités ont débuté le jeudi 30 avril 2026 par une audience accordée à la délégation du COSIM par l'ambassadrice de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni. Les échanges ont porté sur la cohésion sociale, le vivre-ensemble et le rôle essentiel des leaders religieux dans l'encadrement des communautés ivoiriennes vivant à l'étranger.

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Au cours de cette rencontre, la diplomate ivoirienne a salué les actions menées par le COSIM en faveur de la paix et de l'harmonie sociale. Elle a également réaffirmé le soutien de la représentation diplomatique ivoirienne aux initiatives communautaires et religieuses visant à renforcer l'unité au sein de la diaspora.

L'un des moments majeurs de cette célébration a été le dîner-gala organisé pour la levée de fonds destinée à la construction de la future mosquée de Peckham. Cette soirée de solidarité a mobilisé de nombreux membres de la communauté ainsi que plusieurs invités venus d'Europe.

L'événement a également servi de cadre à l'intronisation officielle de l'imam Yahaya Bamba comme imam de la communauté musulmane de Peckham, ainsi qu'à celle de M. Bamba Abdoulaye en qualité de président de ladite communauté. Ces cérémonies ont été présidées par la délégation du COSIM, dans une atmosphère empreinte d'émotion et de spiritualité.

Dans leurs différentes interventions, les responsables religieux ont insisté sur l'importance de préserver les valeurs de paix, de tolérance et d'unité au sein de la diaspora ivoirienne. Ils ont exhorté les fidèles à demeurer solidaires et attachés aux principes du vivre-ensemble.

« La communauté doit rester forte, unie et animée par la paix et l'harmonie », ont notamment souligné les membres de la délégation du COSIM au cours de leur mission au Royaume-Uni.

Outre l'imam Daouda Koné, la délégation comprenait plusieurs personnalités religieuses et administratives du COSIM, notamment l'imam Aboubacary S. Konaté, chargé de l'éducation, l'imam Sarba Abdulaziz, chargé des affaires étrangères, l'imam Tidian Diabaté, chargé de la diaspora, le Dr Youssouf Bakayoko, protocole du Cheick Aïma, l'imam Djakariya Konaté, directeur de l'ECIB, ainsi que l'imam Mustapha Konaté, imam de la mosquée Kébé de Treichville.

Des imams et responsables de communautés ivoiriennes établies en France, en Belgique et dans plusieurs autres pays européens ont également pris part à cette célébration, traduisant ainsi le rayonnement et la vitalité de la diaspora musulmane ivoirienne en Europe.

Après trente années d'existence, la communauté musulmane de Peckham apparaît aujourd'hui comme un symbole d'intégration réussie, de solidarité et de préservation des valeurs culturelles et spirituelles ivoiriennes au sein de la diaspora.