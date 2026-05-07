Cote d'Ivoire: Concours INFJ 2026 - L'institut recrute des surveillants pour renforcer la transparence

Dans le cadre de l'organisation des concours d'entrée à l'Institut national de formation judiciaire (Infj) session 2026, en vue de l'année académique 2027, la direction de l'institut a annoncé l'ouverture d'un recrutement de surveillants et de chefs de centres.

Une initiative qui s'inscrit dans une volonté affirmée de consolider la transparence et la crédibilité de ses processus de sélection. L'appel à candidatures a été lancé à travers un communiqué officiel signé par le directeur général de l'Infj, Marie Léonard Lebry.

Il s'adresse aux fonctionnaires et agents de l'État désireux de participer à l'organisation matérielle et à la surveillance des épreuves écrites des concours. Selon le communiqué, les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire exclusivement en ligne via la plateforme officielle de l'institut.

Cette démarche vise à garantir des conditions d'évaluation rigoureuses, impartiales et à l'abri de toute contestation, dans un contexte où la transparence des concours publics demeure une exigence forte.

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L'Infj précise que les candidats au poste de surveillant ou de chef de centre doivent remplir plusieurs conditions. Ils doivent notamment être en activité dans la fonction publique, être âgés de 21 à 60 ans, et ne pas être candidats aux concours de l'année 2026. Par ailleurs, aucun lien familial, amical ou autre ne doit exister entre les postulants et les candidats aux concours, un critère jugé essentiel pour préserver l'intégrité des épreuves.

Les inscriptions sont ouvertes du 2 au 31 mai 2026, dans la limite des places disponibles et sous réserve du strict respect des conditions définies par l'institut. Placée sous la tutelle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, l'Infj, implantée notamment à Abidjan et à Yamoussoukro, joue un rôle central dans la formation des magistrats et des personnels de justice en Côte d'Ivoire.

Par ce dispositif, l'institut réaffirme son engagement en faveur d'une gouvernance exemplaire et d'un système de sélection crédible au service de l'État de droit.