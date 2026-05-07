Gabon: Koula-Moutou - Fin de la Semaine de l'autisme

7 Mai 2026
Gabonews (Libreville)
Par SLM

La Semaine de l'autisme et de la trisomie 21 s'est achevée samedi à Koulamoutou par une marche d'environ un kilomètre, suivie d'une conférence scientifique consacrée à la compréhension et à la prise en charge de ces deux conditions.

Organisée du 21 au 25 avril par le ministère des Affaires sociales, en partenariat avec le Centre national Ndossi, cette initiative a mobilisé près d'un millier de participants, dont certains venus de Lastourville. Conduite par la ministre des Affaires sociales, Dr Armande Longo-Moulengui, la marche a réuni plusieurs personnalités, notamment l'épouse du vice-président du gouvernement, Sandrine Immongault ; le gouverneur de l'Ogooué-Lolo, Jean Bosco Assingabagni ; le maire de Koulamoutou, Victor Ngouassanga ; le président du Conseil départemental de la Lolo-Bouenguidi, Dr Paul Maixent Moussinga ; ainsi que le sénateur de la commune, Éric Yoga.

Cette mobilisation citoyenne visait à sensibiliser la population à l'inclusion des personnes atteintes d'autisme et de trisomie 21, et à encourager une meilleure compréhension des défis auxquels elles sont confrontées. La conférence scientifique qui a suivi a permis d'approfondir les connaissances sur ces conditions et de rappeler l'importance d'un accompagnement adapté.

Vue de la marche clôturant la Semaine de l'autisme

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Avant l'ouverture des échanges, la ministre des Affaires sociales a salué l'engagement des participants et réaffirmé la volonté des autorités de renforcer la protection des personnes vulnérables.

« Nous pouvons nous réjouir que la politique du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, n'exclue personne. Elle accorde les mêmes chances à toutes les composantes de la nation », a-t-elle déclaré.

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