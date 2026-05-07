Gabon: Audience avec la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie

Le Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience à Madame Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en visite officielle au Gabon.

À cette occasion, Madame Mushikiwabo a salué l'inauguration du nouveau Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba, infrastructure emblématique qui illustre l'ambition portée par le Chef de l'État en matière de modernisation des équipements structurants et de diversification économique. Elle a souligné que cet ouvrage constitue à la fois un levier de développement touristique et un symbole fort de continuité nationale.

Les échanges ont permis de revisiter les axes de coopération entre le Gabon et l'OIF, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture, du numérique et de l'autonomisation des femmes. Ces priorités s'inscrivent en parfaite cohérence avec la vision présidentielle axée sur la valorisation du capital humain et le renforcement de l'inclusion sociale.

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La Secrétaire générale a également évoqué la tenue du prochain Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Francophonie, prévu les 15 et 16 novembre 2026 au Cambodge. Elle a souligné l'importance de la participation du Gabon à ce rendez-vous majeur, en ligne avec la volonté du Président de la République de consolider le rayonnement diplomatique du pays et de diversifier ses partenariats internationaux.

Cette audience a ainsi confirmé la convergence de vues entre l'OIF et les autorités gabonaises, positionnant le Gabon comme un acteur engagé et stratégique au sein de l'espace francophone, et renforçant sa présence sur la scène internationale.