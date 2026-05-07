Sénégal: Relance de l'économie - Le chef de l'Etat veut la finalisation du projet de loi d'orientation sur le patriotisme économique

Dans le cadre de la relance de l'économie nationale, il est nécessaire selon le président de la République, Bassirou Diomaye Faye de notamment finaliser, avant la fin du mois de juin 2026, le projet de loi d'orientation sur le patriotisme économique. Il s'exprimait mercredi, lors du Conseil des ministres.

Le président de la République s'est prononcé mercredi, lors du Conseil des ministres sur le développement du secteur privé et relance de l'économie. A cette occasion il a rappelé qu'il a présidé le 28 avril 2026, le Conseil stratégique de l'Initiative présidentielle « Sunu Champions ».

Le chef de l'État a dans cette optique saluée cette initiative inclusive, volontariste et pragmatique. Il demande au gouvernement, aux structures publiques et à toutes les organisations faîtières du secteur privé d'accompagner sa matérialisation effective.

À cet égard, il indique la nécessité notamment de finaliser, avant la fin du mois de juin 2026, le projet de loi d'orientation sur le patriotisme économique ; d'accentuer le développement des filières scientifiques et le déploiement intensif des programmes de formation professionnelle et technique dans les collèges.

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Il urge selon lui, « d'accélérer les réformes pour l'amélioration de l'environnement des affaires avec la finalisation des projets de Code des Douanes et de Code général des Impôts ; d'intensifier les processus de simplification et de digitalisation des procédures administratives par la systématisation des guichets uniques ».

Le président de la République aborde également l'apurement de la dette intérieure, la relance du secteur des Bâtiments et Travaux publics (BTP), la mise en œuvre de la Stratégie nationale de Promotion de l'Investissement et de Développement du Secteur privé et le déploiement de la nouvelle Politique industrielle du Sénégal.

Il prescrit d'engager des concertations sur le financement de l'économie, intégrant des propositions relatives à la mise en place d'un dispositif bancaire national de financement du développement.