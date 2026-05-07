Sénégal: Fonds politiques de la Présidence et de la Primature - le Juge Dème débouté par la Cour suprême

L'ancien magistrat, Ibrahima Hamidou Dème, s'appuyant sur la loi d'accès à l'information, avait saisi, au cours du mois d'avril 2026, la deuxième chambre administrative de la Cour suprême. Il demandait à la juridiction d'ordonner au Premier ministre, Ousmane Sonko, et au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, de communiquer le montant exact des fonds spéciaux, communément appelés fonds politiques, inscrits au budget de l'État pour le compte du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du chef du gouvernement. La juridiction, statuant mercredi, a rejeté la requête du juge en se fondant sur deux motifs.

D'une part, elle estime qu'en l'espèce, le « juge » Dème ne démontre pas l'existence de droits patrimoniaux dont la sauvegarde nécessiterait la communication des informations demandées.

D'autre part, elle considère que la saisine pour avis de la Commission nationale d'accès à l'information constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.