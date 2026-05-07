Maroc: Salem Cherkaoui - Soutenir Al-Qods et ses institutions, un engagement moral et humanitaire pour préserver son identité

L'investissement dans le soutien à Al-Qods et à ses institutions constitue un engagement moral et humanitaire traduisant la volonté de préserver son identité et de renforcer la résilience de sa population, a déclaré le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui.

Invité lundi soir de l'émission "Oeil sur Al-Qods", diffusée par la télévision jordanienne officielle, M. Cherkaoui a souligné que l'Agence, relevant du Comité Al-Qods présidé par SM le Roi Mohammed VI, demeure engagée à mettre en œuvre les Hautes Instructions Royales visant à poursuivre ses actions dans la Ville sainte, en toutes circonstances, présentant à cette occasion les grandes lignes du plan d'action de l'Agence au titre de l'année 2026.

Dans ce cadre, il a salué les efforts de la tutelle hachémite sur Al-Qods et ses lieux saints pour la protection de la ville et la préservation de son patrimoine religieux et civilisationnel.

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Intervenant lors d'une émission consacrée à la situation du secteur commercial à Al-Qods, M. Cherkaoui a indiqué que l'Agence a mis en place un programme intégré de soutien aux commerçants maqdessis, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie arabe d'Al-Qods, afin de leur permettre de s'adapter aux mutations économiques et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour leurs produits, dans un contexte économique complexe et évolutif.

Il a relevé que les marchés de la Vieille ville traversent actuellement une crise sans précédent, ayant un impact direct sur l'activité commerciale, entraînant une baisse du pouvoir d'achat et la fermeture d'un nombre croissant de commerces.

M. Cherkaoui a noté que la gestion de cette situation requiert de dépasser le simple diagnostic pour proposer des solutions concrètes tenant compte des défis évolutifs auxquels fait face la ville et ses habitants, notant que les aides financières, toutes sources confondues, restent insuffisantes pour couvrir l'ensemble des besoins.

Dans ce sens, il a fait savoir que l'Agence adopte une approche multidimensionnelle combinant soutien social direct et mise en oeuvre de projets durables à impact immédiat, couvrant des secteurs vitaux tels que l'éducation, la santé, la culture, en plus de l'économie.

Parmi les initiatives concrètes, il a cité le lancement d'une vaste opération d'aides sociales durant le mois de Ramadan, d'un montant d'un million de dollars, reposant sur l'achat de produits auprès des commerçants locaux et la distribution de bons d'achat aux familles, contribuant ainsi à la relance, même partielle, de l'activité économique dans la Vieille ville.

Il a également précisé que l'Agence a lancé lundi la deuxième phase d'un programme de formation professionnelle dans les domaines de l'import-export, visant à renforcer les compétences des commerçants et à les habiliter, sur les plans juridique et technique, à répondre aux exigences des marchés modernes.

M. Cherkaoui a, en outre, ajouté que la faible compétitivité du produit palestinien constitue l'un des principaux défis, en raison du coût élevé de production et de la volatilité des taux de change, faisant du renforcement des capacités et de la formation technique des commerçants une priorité aussi importante que le soutien financier.

Il a estimé que l'amélioration de la situation économique à Al-Qods nécessite des solutions innovantes dépassant les approches caritatives traditionnelles, notant que l'Agence a réussi à accompagner 34 startups palestiniennes portées par des jeunes dans les domaines de l'innovation, dont certaines ont réussi à accéder à des marchés internationaux, notamment à Dubaï et en Italie.

Malgré ces efforts, M. Cherkaoui a reconnu que l'ampleur des besoins à Al-Qods dépasse les moyens disponibles, rappelant que plusieurs engagements internationaux ne se traduisent pas concrètement sur le terrain, alors que les aides marocaines se distinguent par leur impact direct et tangible, bien que limitées en valeur.

Et de conclure que l'action de l'Agence ne se limite pas au secteur économique, mais s'étend également à l'éducation et à la santé, deux domaines étroitement liés au pouvoir d'achat et à la stabilité sociale, mettant en avant que l'Agence a permis la construction et la réhabilitation d'environ 1.300 salles de classe et le soutien à 10 établissements scolaires financés entièrement par le Maroc, constitués en waqf au profit de l'enseignement à Al-Qods.