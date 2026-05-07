Tunisie: SOS Villages d'Enfants - Lancement d'une campagne de solidarité à l'occasion de l'Aïd al-Adha

L'Association Tunisienne des Villages d'Enfants SOS vient de donner le coup d'envoi de sa nouvelle campagne de solidarité à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Cette initiative a été officiellement annoncée via un communiqué publié sur la page Facebook de l'organisation.

À travers cet appel, l'association sollicite la générosité des Tunisiens, qu'ils résident sur le territoire national ou à l'étranger. L'objectif est de taille : permettre à 2 300 familles de disposer d'un sacrifice pour la fête. Ce soutien s'adresse aussi bien aux familles des maisons intégrées qu'aux foyers bénéficiant du programme de renforcement de la famille, visant ainsi à apporter la joie des festivités à environ 10 000 personnes.

Pour la direction de SOS Villages d'Enfants, cette campagne dépasse le simple cadre de l'aide matérielle. Elle s'inscrit pleinement dans la transmission des valeurs de partage et de cohésion sociale propres à l'Aïd al-Adha, offrant ainsi une opportunité concrète de semer le bonheur au sein des communautés les plus fragiles.

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Afin de faciliter l'élan de générosité, l'association a multiplié les canaux de collecte. Les donateurs peuvent contribuer financièrement par carte bancaire sur le portail officiel de l'association ou effectuer un virement sur les comptes bancaires et postaux dédiés, en utilisant notamment le code 905 pour la Poste tunisienne. La mobilisation est également accessible par téléphone via l'envoi d'un SMS au numéro 85510, au tarif de 2 dinars l'unité.

Pour les citoyens souhaitant offrir directement un animal de sacrifice, l'association a ouvert ses portes dans les quatre villages de Gammarth, Siliana, Mahrès et Akouda. Des points de contact sont également disponibles dans les bureaux régionaux de Jendouba, Sidi Bouzid, Médenine, Djerba, El Alâa et Hassi El Ferid, avec une ligne téléphonique dédiée au 58 371 002.

Actuellement présente dans 12 gouvernorats, l'Association Tunisienne des Villages d'Enfants SOS ne compte pas s'arrêter là. Forte de sa prise en charge actuelle de 10 000 bénéficiaires, elle affiche des ambitions claires pour l'année 2026. L'organisation prévoit en effet d'étendre son action à 14 gouvernorats pour atteindre le cap des 12 000 bénéficiaires avant la fin de l'année.