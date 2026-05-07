Tunisie: Forum du Tourisme à Djerba le 14 mai - Plus de 400 opportunités d'emploi à saisir

7 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le Président de la Fédération régionale de l'hôtellerie du Sud-Est, Jaleleddine Henchiri, a annoncé ce jeudi 7 mai 2026 que l'île de Djerba s'apprête à accueillir, le 14 mai prochain, un forum dédié à l'emploi et à l'avenir des métiers du tourisme.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche stratégique visant à favoriser l'insertion des jeunes sur le marché du travail tout en répondant aux besoins croissants des établissements touristiques à l'approche de la haute saison. Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, le Président de a précisé que plus de 400 opportunités d'emploi, couvrant diverses spécialités, seront immédiatement proposées aux jeunes candidats. Le président de la Fédération a également souligné que la dynamique de recrutement dans la région pourrait atteindre les 2 000 offres d'ici le plein coeur de la saison touristique, témoignant de la vitalité du secteur dans le Sud-Est tunisien.

 

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