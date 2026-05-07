L'adhésion de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) à l'initiative "Open Government Partnership" l'érige en partenaire d'une dynamique internationale multilatérale, a indiqué mardi à Rabat le président de l'Instance, Mohamed Benalilou.

Ainsi, l'INPPLC passe du statut d'acteur constitutionnel national à celui de partenaire d'une dynamique internationale multilatérale, ce qui contribue au renforcement de sa capacité d'influence, de coordination et d'échange d'expertises, a souligné M. Benalilou à l'occasion des Assises africaines du gouvernement ouvert (AAGO).

Il a fait observer que l'Instance a mis en place une batterie d'engagements structurants reposant sur le renforcement de la participation citoyenne dans les politiques de lutte contre la corruption, la consolidation de la coordination entre les différentes institutions nationales et le développement de partenariats avec la société civile, en vue d'un écosystème intégré pour la transparence et la responsabilisation.

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Il a, en outre, relevé que les AAGO interviennent à un moment où les enjeux de gouvernance croisent des défis profonds touchant l'essence de la relation entre l'Etat et le citoyen, d'où la nécessité de dépasser la logique de gestion isolée au profit d'une gestion participative multi-niveaux.

Par ailleurs, M. Benalilou a précisé que l'INPPLC s'appuie désormais sur le concept des "institutions indépendantes ouvertes", envisagé comme une extension du "gouvernement ouvert" pour englober l'ensemble des structures institutionnelles.

Les principes du gouvernement ouvert ne reposent plus sur une approche sectorielle, mais servent de cadre aux relations entre les différentes composantes de l'Etat, ce qui favorise l'instauration d'une gouvernance ouverte fondée sur la complémentarité fonctionnelle et la coordination institutionnelle, tout en garantissant la cohérence des rôles, en vue de promouvoir le rôle de la société civile et son influence sur la décision publique, a-t-il expliqué.

"Loin d'être une extension technique des principes du +Open Government+, les institutions ouvertes que nous lançons aujourd'hui avec nos partenaires dans le Secrétariat général constituent une concrétisation des Hautes Orientations Royales érigeant la lutte contre la corruption en une responsabilité partagée entre l'Etat et la société", a-t-il ajouté.

Le président de l'INPPLC a aussi relevé que le véritable défi réside dans la capacité de transformer les principes en impacts concerts, notant que la réussite du "Gouvernement ouvert" ne se mesure pas au nombre d'engagements annoncés, mais à ses effets sur la qualité des politiques publiques, la confiance dans les institutions et leur capacité à œuvrer en cohérence et complémentarité.

L'adhésion de l'Instance à l'agenda du "Open Government" vise à favoriser une mobilisation collective coordonnée, impliquant l'ensemble des institutions dont la société civile en tant qu'acteur vigilant et partenaire du développement et de la redevabilité, a estimé M. Benalilou, ajoutant que l'Afrique est désormais en mesure de produire son propre modèle de gouvernance ouverte, au regard de sa dynamique sociétale, des capacités de ses jeunes et de la vitalité de sa société civile.

Dans ce contexte, il a souligné que l'accueil par la ville de Marrakech, en novembre prochain, de la première conférence africaine de l'initiative du Open Government des instances de lutte contre la corruption, marquera un moment fondateur pour construire une vision continentale intégré liant transparence, lutte contre la corruption et participation sociétale.

Elle permettra également de faire de la participation sociétale un outil d'influence effectif dans la décision publique et le suivi de son exécution, a noté M. Benalilou.