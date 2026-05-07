Tunisie: Secteur industriel - La décarbonation, une nécessité pour la compétitivité à l'export

La réduction de l'empreinte carbone n'est plus une option mais un impératif économique pour l'industrie tunisienne. C'est le message fort porté par Nafaâ Baccari, Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie (ANME), lors de son intervention au Forum International sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Intervenant ce mercredi lors de la deuxième journée de cet événement d'envergure, le premier responsable de l'ANME a souligné que la décarbonation du secteur industriel est désormais la condition sine qua non pour maintenir la compétitivité des exportations tunisiennes, particulièrement vers l'Union Européenne. Face aux nouvelles exigences réglementaires internationales, l'agence multiplie les incitations financières pour accompagner les opérateurs locaux.

Nafaâ Baccari a notamment détaillé les dispositifs de soutien portés par le Fonds de Transition Énergétique (FTE). Ce dernier propose des subventions particulièrement attractives, couvrant jusqu'à 70 % des coûts liés aux études de comptabilité carbone et 50 % des investissements dans l'efficacité énergétique ou les énergies renouvelables. Ces mécanismes, qui s'appuient sur une expertise technique et financière développée par l'ANME depuis sa création en 1985, visent à ancrer les entreprises nationales dans une dynamique de production propre et de rationalisation énergétique.

L'enjeu est de taille : il s'agit de pérenniser et de renforcer le positionnement du « Label Tunisie » sur des marchés mondiaux de plus en plus soucieux des critères environnementaux. Pour illustrer la portée de cet engagement, Mohamed Ali Safi, Directeur de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel, a exposé les résultats concrets issus des récentes collaborations avec les industriels nationaux. Il a rappelé que l'ensemble des avantages octroyés par le FTE constitue aujourd'hui le levier principal pour accélérer une transformation énergétique devenue vitale pour l'économie du pays.

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