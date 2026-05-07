Tunisie: Entre mariages mixtes et retraite au soleil - Qui sont les 33 000 étrangers qui résident au pays ?

Le ministère de l'Intérieur a indiqué que le nombre d'étrangers résidant légalement en Tunisie et titulaires d'une carte de séjour en cours de validité s'élevait, au 9 avril 2026, à environ 33 524 résidents.

Dans sa réponse à une question écrite du député à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ghassan Yamoun, concernant le nombre de résidents étrangers en situation régulière et la répartition de leurs nationalités, le ministère a précisé que la nationalité algérienne arrive en tête avec 7 626 résidents, soit 23 % du total des étrangers. Elle est suivie par la nationalité française (5 792 résidents, soit 18 %), la nationalité italienne (14 %) et la nationalité marocaine (10 %).

Le ministère a souligné que le mariage mixte, l'investissement, le travail, les études et la retraite constituent les principaux motifs de résidence légale en Tunisie. Dans cette réponse publiée ce jeudi sur le site officiel du Parlement, le ministère ajoute que les ressortissants des pays arabes représentent 43 % de l'ensemble des résidents étrangers. Une part importante de ces titres de séjour est liée aux mariages mixtes : 4 029 cartes de séjour ont été délivrées à des Algériens dans ce cadre, contre 1 185 pour les Marocains.

Par ailleurs, les Européens représentent 40 % du total des résidents étrangers, appartenant majoritairement aux catégories des investisseurs et des retraités. À titre d'exemple, 2 962 cartes de séjour ont été accordées à des retraités italiens, contre 646 dans le cadre du travail et de l'investissement. Pour les Français, 1 017 cartes de séjour ont été délivrées pour motif professionnel ou d'investissement, et 1 861 en faveur des retraités, selon les précisions du ministère.

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