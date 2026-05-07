Tunisie: EST-CA - La Fédération dévoile les arbitres du derby de Radès

7 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Un trio autrichien composé de l'arbitre principal Christian-Petru Ciochirca, assisté de Maximilian Weiss et Michael Obritzberger, dirigera dimanche le derby entre l'Espérance de Tunis et le Club Africain, comptant pour la 29e et avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel prévue les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai courant.

Leurs compatriotes Harald Lechner, assisté de Roland Brandner, seront à la VAR.

Les arbitres de la 29e journée sont les suivants :

- Vendredi 8 mai

Au Bardo :

  • Stade Tunisien - US Ben Guerdane
  • arb : Montassar Belarbi
  • VAR : Sofiene Ouertani

Au Kram :

  • AS Soliman - AS Gabès
  • arb : Mohamed Ali Karouia
  • VAR : Hichem Guirat

A Béja :

  • O. Béja - JS Omrane
  • arb : Hosni Naïli
  • VAR : Hamza Djaït

A Kairouan :

  • JS Kairouan - US Monastir
  • arb : Achraf Haraketi
  • VAR : Majdi Bellagha

- Samedi 9 mai

Au Kram :

  • AS Marsa - CS Sfaxien
  • arb : Bassem Belaïd
  • VAR : Walid Mnasri

A Sousse :

  • Etoile du Sahel - CA Bizertin
  • arb: Houcème Ben Sassi
  • VAR : Amir Ayadi

A Zarzis :

  • ES Zarzis - ES Métlaoui
  • arb : Abdelhamid Badreddine
  • VAR : Khalil Jari

- Dimanche 10 mai

A Radès :

  • Espérance ST - Club Africain
  • arb : Christian-Petru Ciochirca
  • VAR : Harald Lechner

