Tunisie: EST-CA - La Fédération dévoile les arbitres du derby de Radès

Un trio autrichien composé de l'arbitre principal Christian-Petru Ciochirca, assisté de Maximilian Weiss et Michael Obritzberger, dirigera dimanche le derby entre l'Espérance de Tunis et le Club Africain, comptant pour la 29e et avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel prévue les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai courant.
Leurs compatriotes Harald Lechner, assisté de Roland Brandner, seront à la VAR.
Les arbitres de la 29e journée sont les suivants :
- Vendredi 8 mai
Au Bardo :
- Stade Tunisien - US Ben Guerdane
- arb : Montassar Belarbi
- VAR : Sofiene Ouertani
Au Kram :
- AS Soliman - AS Gabès
- arb : Mohamed Ali Karouia
- VAR : Hichem Guirat
A Béja :
- O. Béja - JS Omrane
- arb : Hosni Naïli
- VAR : Hamza Djaït
A Kairouan :
- JS Kairouan - US Monastir
- arb : Achraf Haraketi
- VAR : Majdi Bellagha
- Samedi 9 mai
Au Kram :
- AS Marsa - CS Sfaxien
- arb : Bassem Belaïd
- VAR : Walid Mnasri
A Sousse :
- Etoile du Sahel - CA Bizertin
- arb: Houcème Ben Sassi
- VAR : Amir Ayadi
A Zarzis :
- ES Zarzis - ES Métlaoui
- arb : Abdelhamid Badreddine
- VAR : Khalil Jari
- Dimanche 10 mai
A Radès :
- Espérance ST - Club Africain
- arb : Christian-Petru Ciochirca
- VAR : Harald Lechner