Algérie: Un accueil officiel réservé au président de la République par son homologue turc

7 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ANKARA — Un accueil officiel a été réservé, jeudi après-midi, au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par son frère le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan.

L'accueil officiel a eu lieu au Palais présidentiel de la République de Turquie.

Le président de la République est arrivé, mercredi, à Ankara dans le cadre d'une visite officielle en République de Turquie, au cours de laquelle il coprésidera avec son frère, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, les travaux de la première session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau algéro-turc.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères.

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