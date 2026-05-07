Maroc: Une mission chirurgicale à Marrakech au profit des patients atteints de malformations congénitales

L'Association "Opération Smile Maroc" organise, du 16 au 21 mai courant, une mission chirurgicale humanitaire à l'hôpital Al Antaki à Marrakech, au profit des patients nés avec une fente labiale et/ou une fente palatine.

Cette initiative, organisée sous la présidence d'honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, s'inscrit dans la continuité des efforts visant à offrir des soins médicaux intégrés, gratuits et de haute qualité aux enfants et jeunes atteints de ces malformations congénitales au niveau de cette région du Maroc, indique un communiqué de l'association.

Organisée en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la wilaya de la région Marrakech-Safi, cette mission permettra à près de 90 patients de bénéficier d'interventions chirurgicales reconstructrices, leur offrant une nouvelle chance de sourire et d'améliorer leur qualité de vie, avec la participation de plus de 75 professionnels de santé issus du Maroc et de 12 autres pays, unissant leurs expertises dans un élan de solidarité plaçant le patient au cœur des priorités, souligne le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'équipe médicale est composée de chirurgiens, d'anesthésistes, de pédiatres, d'orthophonistes, de dentistes, d'infirmiers et de psychologues, œuvrant selon une approche multidisciplinaire pour garantir une prise en charge intégrée, précise la même source.

Le programme de la mission débutera le 15 mai par la préparation des blocs opératoires et des services d'hospitalisation, indique le communiqué.

Les consultations médicales, les évaluations globales et le tri des patients démarreront le 16 mai, tandis que les interventions chirurgicales se dérouleront du 17 au 20 mai, avant de s'achever par des consultations post-opératoires le 21 mai, en vue d'assurer un rétablissement optimal et un suivi médical continu à travers les centres de l'association au Maroc.

L'association souligne, par ailleurs, que "cette initiative humanitaire n'aurait pu voir le jour sans le dévouement exceptionnel des bénévoles et le soutien de ses partenaires institutionnels, notamment le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la wilaya de la région Marrakech-Safi, ainsi que les donateurs et soutiens", relevant que cet engagement continu contribue à élargir l'accès aux soins de santé au profit des populations les plus vulnérables.