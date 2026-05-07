Tunisie: 125 millions de dinars pour moderniser les ports tunisiens

Le bureau de la marine marchande et des ports a signé, jeudi, un important marché de travaux de dragage des ports de La Goulette-Radès, Sousse et Bizerte-Menzel Bourguiba, pour un coût avoisinant les 125 millions de dinars. Le contrat a été conclu avec une entreprise belge spécialisée dans les travaux de dragage et les constructions maritimes.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre du plan stratégique du Bureau visant à moderniser et renforcer la préparation des infrastructures portuaires, ainsi qu'à améliorer les conditions de navigation et la sécurité maritime. Le projet prévoit notamment l'élimination des dépôts marins et la réduction de l'ensablement afin de rétablir le tirant d'eau initial des ports.

Le démarrage des travaux est prévu pour la fin du mois de mai courant. Le chantier devrait s'étendre sur une période d'environ un an et huit mois, dans le respect de normes techniques et environnementales élevées, avec une attention particulière portée à la limitation des impacts sur l'écosystème marin. Le projet permettra également de valoriser les matériaux issus du dragage, qui seront exploités pour la création de nouvelles superficies et de terrains destinés à l'extension des ports commerciaux.

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Ce projet structurant vise à garantir la profondeur nécessaire à la manœuvre des navires et à permettre aux ports tunisiens d'accueillir des bâtiments de grande taille dans des conditions optimales de sécurité maritime. Il ambitionne aussi d'accompagner l'évolution du trafic maritime, d'améliorer l'efficacité de l'exploitation portuaire et de réduire les délais d'attente des navires. À terme, ce chantier devrait contribuer à fluidifier le trafic maritime au sein des bassins et chenaux portuaires, soutenir l'activité commerciale et réduire les coûts de transit des marchandises, renforçant ainsi la compétitivité des ports tunisiens et leur rôle dans l'économie nationale.