Tunisie: Sousse - Lancement d'une application intelligente pour rapprocher les services municipaux des citoyens

La municipalité de Sousse a annoncé le lancement d'une nouvelle application intelligente (APK) permettant d'offrir les services municipaux directement aux citoyens via leur smartphone.

Cette nouvelle mesure s'inscrit, selon ce qui a été publié sur la page Facebook officielle de la municipalité, dans le cadre du soutien à la transformation numérique et de l'amélioration de la qualité des services rendus aux administrés. L'objectif de cette application est de faciliter l'accès des citoyens aux services municipaux et aux informations locales, de rapprocher l'administration du citoyen et de renforcer l'efficacité de la communication en offrant un espace numérique regroupant les services les plus importants en un seul endroit.

Grâce à cette application intelligente, les utilisateurs peuvent accéder au site officiel de la municipalité, consulter le portail de géographie numérique (SIG), soumettre facilement des plaintes et des suggestions, suivre les horaires de collecte des déchets, explorer les monuments historiques via une carte interactive et partager des photos pour documenter le patrimoine local.

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La municipalité invite tous les citoyens à télécharger l'application et à profiter de ses services numériques. À cet effet, la mairie a mis en ligne une vidéo expliquant comment télécharger l'application via l'espace numérique « e-citoyen » sur le site officiel de la municipalité de Sousse :