Afrique: Salon Gitex - Appel à accélérer l'adoption de l'IA pour développer les systèmes de santé en Afrique

Dans un contexte de transformations rapides que connaît le secteur de la santé à l'échelle mondiale, des experts et ingénieurs spécialisés en technologies de la santé ont affirmé, en marge de la participation de MedConnect au salon GITEX, que l'avenir des systèmes de santé en Afrique passe inévitablement par l'accélération de l'intégration de solutions numériques avancées, notamment l'intelligence artificielle et l'Internet des objets.

Les experts de MedConnect ont souligné que les défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé africains -- notamment la pression sur les ressources humaines, les inégalités d'accès aux soins et la nécessité d'améliorer la qualité des services -- imposent l'adoption d'approches innovantes basées sur des technologies intelligentes, afin d'assurer plus d'efficacité et de durabilité.

Dans ce cadre, MedConnect a mis en avant son approche intégrée dans le déploiement des projets, fondée sur les principes de cohérence et de complémentarité entre les différentes composantes techniques et d'ingénierie. L'entreprise accompagne ses clients à toutes les étapes, depuis la préparation, la planification et la conception, jusqu'à la mise en oeuvre, puis la maintenance et le suivi continu.

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Anas Fadoul, Directeur Général de MedConnect, a déclaré que « l'enjeu aujourd'hui ne se limite plus à la digitalisation des services de santé, mais réside dans la construction de systèmes intelligents capables d'interagir en temps réel avec les données et de fournir un véritable appui à la décision médicale et administrative ». Il a ajouté que les solutions proposées par MedConnect reposent sur les technologies les plus récentes en matière d'intelligence artificielle, soutenues par des infrastructures avancées et des réseaux de nouvelle génération, garantissant ainsi une exploitation efficace et hautement fiable.

Parmi les innovations majeures présentées lors du salon figurent des systèmes de transmission en temps réel des données de santé des patients à distance, permettant aux professionnels de suivre l'état de santé de manière précise et instantanée, avec des couches analytiques intelligentes capables d'anticiper les risques. Ces solutions incluent également des systèmes de monitoring environnemental mesurant des indicateurs clés tels que la température, l'humidité et le taux de dioxyde de carbone au sein des établissements de santé, avec des mécanismes d'intervention automatique en cas d'anomalie.

Les experts estiment que ces technologies représentent un tournant majeur dans la gestion des établissements de santé, contribuant à réduire les erreurs humaines, à améliorer la qualité des services, à enrichir l'expérience patient et à soutenir le travail quotidien du personnel médical et paramédical.

Ils ont en outre souligné que l'Afrique dispose d'une réelle opportunité pour accélérer le développement de ses systèmes de santé en s'appuyant directement sur les technologies modernes, affirmant que l'investissement dans l'intelligence artificielle appliquée à la santé n'est plus un choix, mais une nécessité stratégique.

L'AMMPS lance la nouvelle version de son site web institutionnel

L'Agence marocaine du médicament et des produits de santé annonce le lancement de la nouvelle version de son site web institutionnel, accessible à l'adresse www.ammps.gov.ma.

Dévoilé à l'occasion de sa participation à GITEX Future Health Africa Morocco 2026, ce nouveau portail s'inscrit dans la dynamique de transformation digitale engagée par l'Agence, conformément à sa trajectoire de modernisation et de digitalisation de ses services.

Entièrement repensé, le site a été conçu pour faciliter l'accès à une information fiable, actualisée et structurée, au bénéfice des professionnels de santé, des opérateurs économiques, des partenaires institutionnels, des médias et des citoyens. Son architecture propose une organisation claire des contenus, permettant une meilleure compréhension des missions de l'Agence, de ses domaines d'intervention et de ses activités de régulation, couvrant l'ensemble du cycle de vie des médicaments et des produits de santé.