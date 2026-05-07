Afrique: FIFAe Nations League 2026 - Le pays domine la Week 1 et prend la tête du classement africain

Dakar — Le Sénégal a dominé les qualifications africaines de la FIFAe Nations League 2026 (e-Football Mobile) à l'issue de la première partie des trois semaines qualificatives, avec cinq victoires en autant de rencontres, apprend-on de la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA).

Ces qualifications, qui vont se dérouler en trois parties appelées Week 1,2 et 3, vont combiner phases de groupes et phases à élimination directe, avec un système de points basé à la fois sur la régularité et les performances en phase finale, lit-on sur le site de la FIFAe.

Portée par le duo Demba Ndao (Demba Leuh) et Mohamed Toumb (Metzo Neymar), sous la direction du coach Ibzo Gaming, la sélection nationale a réalisé un parcours sans faute en phase de groupes, ponctué de cinq victoires en autant de rencontres, avant de confirmer en phase finale.

En finale, le Sénégal s'est imposé face au Maroc sur un score cumulé de 2 à 1, validant ainsi la première place continentale de cette première étape qualificative.

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Le Sénégal occupe également la tête du classement de régularité ("consistency ranking"), établi sur l'ensemble des performances en groupes et en phases à élimination directe, afin de récompenser la constance des équipes sur la durée. Avec 200 points, les Lions devancent le Maroc (185 points) et l'Égypte (170 points).

Durant cette Week 1, les représentants sénégalais ont dominé ceux de l'Égypte, de Madagascar et de la Côte d'Ivoire, confirmant leur solidité dans cette phase inaugurale.

Cette performance positionne le Sénégal parmi les favoris africains dans la course à la qualification pour la Coupe du monde FIFAe 2026, prévue du 11 au 29 novembre à Riyad, en Arabie saoudite.

Les équipes entament désormais la préparation des Weeks 2 et 3, prévues en juin et juillet 2026, étapes décisives où les qualifications pourront se jouer via le classement de régularité, ou alors directement lors de la dernière semaine.