Afrique: Le prochain GITEX Futur Health Africa prévu les 28 et 29 septembre 2027

La prochaine édition du GITEX Future Health Africa, le Salon international du futur de la santé en Afrique, se tiendra les 28 et 29 septembre 2027, a-t-on appris des organisateurs.

"La prochaine édition de GITEX Future Health Africa Morocco se tiendra les 28 et 29 septembre 2027", a déclaré Chakib Achour, représentant officiel de cette manifestation, mercredi, lors de la cérémonie de clôture de l'édition 2026, qui s'est déroulée du 4 au 6 mai à Casablanca.

Durant trois jours, la première édition de GITEX Future Health Africa Morocco avait porté un dialogue de haut niveau autour des priorités appelées à façonner la nouvelle génération des systèmes de santé.

Les échanges ont notamment porté sur les infrastructures numériques, le diagnostic assisté par l'IA, la résilience des ressources humaines, les modèles de prévention et l'accès équitable aux soins.

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Tout au long de l'événement, des organisations internationales et régionales ont présenté des solutions innovantes portant notamment sur les hôpitaux intelligents et les modèles de soins numériques centrés sur le patient.

Ces avancées ont permis de mettre en exergue le rôle déterminant des technologies dans l'amélioration de l'accès aux services de santé, "optimisation de la performance et le renforcement de la résilience des systèmes de santé dans des contextes variés.