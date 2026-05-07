Maroc: Colloque scientifique à El Jadida sur les défis climatiques, hydriques, énergétiques et alimentaires

La ville d'El Jadida abritera, ce samedi 9 mai 2026, un événement scientifique consacré aux pressions exercées par les bouleversements climatiques sur les ressources essentielles du pays. Organisé par l'association « Eau et Énergie pour tous », ce colloque national se tiendra au centre culturel du groupe Office Chérifien des Phosphates.

Intitulé « Contraintes liées aux changements climatiques et défis de la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire », ce rendez-vous intervient dans un contexte marqué par l'intensification des aléas météorologiques.

Face à cette réalité, les organisateurs entendent ouvrir un espace de réflexion sur les moyens de renforcer la résilience de secteurs importants tels que l'eau, l'énergie et l'agriculture, conformément aux Orientations Royales visant à garantir la souveraineté stratégique du Royaume dans ces domaines.

Plusieurs institutions stratégiques seront représentées à un niveau élevé, dont le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, le ministère de l'Equipement et de l'Eau, l'Agence du bassin hydraulique de Bouregreg et de Chaouia, le Groupe OCP, ainsi que la Direction régionale de l'investissement agricole.

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L'objectif affiché est de créer un véritable forum de dialogue entre décideurs, experts et acteurs économiques afin d'examiner des solutions innovantes et durables. Les discussions porteront sur la rareté de l'eau, les conditions d'une transition énergétique efficace, et les moyens d'assurer une sécurité alimentaire stable face aux dérèglements climatiques en cours.

Les travaux se dérouleront en deux sessions thématiques. La première mettra l'accent sur les mécanismes d'adaptation et la gestion des ressources hydriques à l'échelle du bassin versant. La seconde explorera le rôle des technologies dans la durabilité de la production agricole, sans oublier les stratégies d'efficacité énergétique. Autant de chantiers cruciaux pour un avenir plus résilient.