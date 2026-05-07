Maroc: 2ème Festival international du film archéologique et patrimonial de Rabat

Le Centre d'études et de recherches du patrimoine archéologique et anthropologique du Moyen Atlas (CERPAAM) organise, du 9 au 13 juin, la 2e édition du Festival international du film archéologique et patrimonial (FIFAP) de Rabat, sous le thème "Hommes, cultures, territoires".

Initié en collaboration avec le Festival du film d'archéologie d'Amiens et avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cet évènement plongera les visiteurs pendant une semaine dans un voyage captivant à travers le temps et les continents, indique le CERPAAM dans un communiqué.

Cette manifestation culturelle propose un programme riche et varié à travers la projection, à l'auditorium de l'Institut national supérieur de musique et des arts chorégraphiques (INSMAC) et au cinéma Renaissance, de 17 longs métrages et cinq courts-métrages, dont 16 seront en compétition. Ces réalisations retracent l'évolution culturelle de l'humanité depuis la préhistoire jusqu'aux périodes médiévales.

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La séance d'inauguration sera marquée par la présentation du film "Amérique : la nouvelle histoire des premiers hommes", retraçant l'arrivée des Humains sur le continent américain, il y a près de 32.000 ans. Ce choix n'est pas anodin, note la même source, indiquant que le film est une production de Bellota Films, société fondée en 2009 par Hind Saîh, née et ayant grandi au Maroc.

Cette deuxième édition connaîtra la participation d'un parterre d'archéologues, d'architectes, de paléontologues et de chercheurs éminents, reconnus à l'échelle internationale dans les domaines du patrimoine, qui animeront pour le grand public trois conférences dont l'une sur les grandes découvertes archéologiques récentes au Maroc.

Grâce à la participation de réalisateurs, d'archéologues et de scientifiques, ce rendez-vous culturel sera ainsi un espace de rencontres proposant une occasion unique pour le public marocain de découvrir les nouvelles expériences de production cinématographique dans les domaines de l'archéologie et du patrimoine.

Depuis sa création, le CERPAAM n'a cessé de promouvoir et de valoriser le patrimoine archéologique et culturel marocain. En parallèle de ses campagnes de prospections et de fouilles archéologiques au Moyen Atlas, menées depuis 2019, ce centre développe également des actions adressées au grand public telles que l'organisation de la première édition du FIFAP du 23 au 26 avril 2025, conclut le communiqué.

Bouillon

Exposition

L'esplanade de l'Hôtel de Ville de Marrakech abrite, du 29 avril au 1er juin prochain, l'exposition photographique « Jil Lioum, une jeunesse en mouvement », réunissant les oeuvres de six jeunes photographes marocains.

Portée par l'Association Face à la mer et l'Institut français du Maroc, cette manifestation artistique propose un regard pluriel sur la jeunesse marocaine contemporaine, à travers des oeuvres mêlant dimensions intimes et collectives, univers urbains et ruraux, ainsi que des scènes de la vie quotidienne et des traditions.

A travers cette initiative, les organisateurs ambitionnent de mettre en lumière la diversité et la complexité d'une génération qui s'exprime avec ses propres codes, loin des stéréotypes, en offrant au public une lecture sensible et nuancée des réalités sociales et culturelles du Maroc d'aujourd'hui.

Rencontre

Une nouvelle session de la rencontre littéraire "Y tú qué lees ?" (Et toi tu lis quoi ?) se tiendra, le 12 mai à la Bibliothèque Vicente Aleixandre de l'Institut Cervantès de Tétouan, dans le cadre d'un rendez-vous mensuel dédié aux passionnés de lecture.

Placée sous le thème "Libros y Flores", cette rencontre propose un espace d'échange autour des expériences de lecture, favorisant la découverte de nouvelles oeuvres et la réflexion collective.

Animée notamment par l'écrivain et poète espagnol Carlos Ortega Bayón, cette session offrira aux participants l'opportunité de partager leur lecture ou simplement d'assister aux discussions dans un cadre convivial et ouvert.