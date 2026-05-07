Maroc: L'AMCI - Lancement à Rabat de la semaine de promotion économique de la République du Suriname au Maroc

La semaine de promotion économique de la République du Suriname au Maroc a été lancée lundi à Rabat, en vue de promouvoir le potentiel économique de ce pays dans divers secteurs et de favoriser le développement de partenariats d'affaires mutuellement bénéfiques entre opérateurs marocains et surinamiens.

Plusieurs évènements et rencontres sont prévus durant cette semaine qui se tient à Rabat, Casablanca et Dakhla, avec une réunion présidée mardi par M. Mohamed Methqal, ambassadeur directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI).

"Cette rencontre a constitué une opportunité d'échanger sur les moyens de renforcer le partenariat économique entre le Maroc et la République du Suriname, visant à lui permettre d'atteindre les ambitions prônées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste", indique un communiqué de l'AMCI.

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La délégation du Suriname, conduite par M. Reggy Nelson, conseiller principal du Président de la République du Suriname, comprenait notamment M. Juan Pawiroredjo, secrétaire adjoint chargé du commerce international, ainsi que plusieurs responsables représentants les secteurs public et privé. Mme Armelia Amatrejo Tojosemito, chargée d'affaires à l'Ambassade de la République du Suriname à Rabat assiste la délégation de son pays lors de ces réunions, rapporte la MAP.

La visite de cette délégation de haut niveau témoigne de la volonté de la République du Suriname de renforcer ses relations économiques avec le Royaume du Maroc pour contribuer à attirer davantage d'investissements et développer les échanges commerciaux.

Au programme de cette semaine de promotion économique figurent des rencontres à Rabat, Casablanca et Dakhla avec des établissements publics et des opérateurs économiques privés, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et des fédérations sectorielles, le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), Casablanca Finance City et son écosystème d'entreprises, ainsi que le Centre régional d'investissement (CRI) de Dakhla.

Ces rencontres permettront de mettre en avant le potentiel économique de la République du Suriname et les principaux secteurs d'investissement, notamment dans les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, les mines et les services financiers.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions menées par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger pour accompagner la diplomatie économique du Royaume à l'échelle internationale, à travers l'AMCI et ses partenaires tels que la CGEM, le GPBM, Casablanca Finance City (CFC) et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), conclut le communiqué.