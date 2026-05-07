Afrique: Baisse de 4,5% du résultat net de l'ONATEL S.A au premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, le résultat net de l'Office National des Télécommunications (ONATEL) S.A, un opérateur global de télécommunications au Burkina Faso contrôlé à 61% par le groupe Maroc Telecom, a enregistré une baisse de 4,5% par rapport au premier trimestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de l'entreprise.

Les données de la société élaborées selon la norme OHADA indiquent un résultat net de 3,577 milliards de FCFA contre 3,745 milliards de FCFA au 31 mars 2025. La direction de l'Onatel explique cette baisse essentiellement par « le niveau des coûts opérationnels qui continuent de comprimer les marges. »

Quant au chiffre d'affaires, il a dégagé un solde de 37,137 milliards de FCFA contre 36,173 milliards de FCFA au premier trimestre 2024, soit une progression de 2,7%. « Cette croissance est soutenue par les leviers de croissance majeures issues essentiellement des revenus data » ont souligné les dirigeants de l'Onatel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le résultat des activités ordinaires connait pour sa part une baisse de 6,1% avec une réalisation de 4,9 milliards de FCFA contre 5,2 milliards de FCFA au 31 mars 2024. Concernant les données opérationnelles, la base clients de l'Onatel S.A se situe à plus de 12,6 millions au 31 mars 2026, enregistrant une progression de 3,3%. Selon les responsables de la société de téléphonie, la hausse est principalement soutenue par l'expansion du segment Mobile prépayé et post payé (+3,2%), du Très haut débit FTTH (+38,4%) et du Mobile Money (+17,1%).

Sur les perspectives, les dirigeants de l'entreprise estiment qu'au regard des orientations stratégiques, de la mobilisation de ses équipes et de la poursuite de son programme d'investissements notamment l'extension et la modernisation du réseau ainsi que l'accélération du déploiement de la fibre optique, Onatel S.A demeure confiante dans sa capacité à consolider ses performances.