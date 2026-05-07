Afrique: Biennale de Venise 2026 - Caroline Guèye, l'or de la pensée au pavillon du pays

À l'occasion de la 61e édition de Biennale de Venise, le Sénégal confirme sa présence sur la scène artistique internationale en mettant en lumière l'artiste visuelle Caroline Gueye. Pour sa deuxième participation à ce rendez-vous majeur de l'art contemporain, le pays présente « Wurus », « l'or » en wolof, un projet ambitieux exposé du 6 mai au 22 novembre 2026 au Palazzo Navagero.

À quelques jours du vernissage, l'artiste s'active déjà in situ pour finaliser une oeuvre qui se veut à la croisée des disciplines. Sous le commissariat de Massamba Mbaye, « Wurus » instaure un dialogue fécond entre création artistique, mémoire historique et recherche scientifique. Une approche qui reflète pleinement la singularité du parcours de Caroline Gueye, formée à la fois en physique fondamentale et en art.

Au coeur de cette proposition artistique : l'or, matériau universel et chargé de symboles. L'oeuvre convoque l'héritage de Kanka Moussa, figure emblématique du XIVe siècle, dont la richesse et la vision ont marqué l'art cinématographique africain. À travers cette référence, l'artiste interroge la notion de valeur économique, culturelle et symbolique et questionne les dynamiques contemporaines liées aux ressources naturelles.

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Mais « Wurus » dépasse la simple évocation historique. Caroline Gueye propose une réflexion profonde sur la perception et la construction du réel. Inspirée notamment par les travaux de Jacques Derrida, elle explore les multiples prismes à travers lesquels le monde est appréhendé, déconstruit et réinterprété. Une démarche qui inscrit son travail dans une dimension philosophique et critique, en écho aux crises multiformes du monde actuel.

Issue d'un environnement artistique, Caroline Gueye s'inscrit également dans l'héritage de Paul Ahyi, son grand-père, figure majeure de l'art moderne africain et concepteur du drapeau togolais. Cette filiation nourrit une pratique artistique ancrée dans la transmission, tout en affirmant une identité contemporaine résolument tournée vers l'expérimentation.

Déjà remarquée à l'international à travers diverses expositions et résidences, Caroline Gueye confirme avec « Wurus » l'étendue de son talent et la profondeur de sa démarche. Sa participation à la Biennale de Venise s'impose ainsi comme un moment fort pour l'art sénégalais, porté par une artiste capable de transformer la matière en pensée, et l'or en questionnement universel.