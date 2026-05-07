Sénégal: Projet grand tortue ahmeyim (Gta) - Premiers résultats positifs pour le gaz offshore

Le projet gazier Grand Tortue Ahmayim (GTA) désigné en anglais sous l'appellation Greater Tortue Ahmeyim en anglais, à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, affiche des performances supérieures à ses objectifs initiaux. Soutenu par une dynamique opérationnelle maîtrisée et par une demande internationale soutenue, ce premier projet de gaz naturel liquéfié (GNL) en eau profonde en Afrique de l'Ouest confirme sa pertinence tant sur le plan industriel qu'opérationnel.

Les premières phases d'exploitation du champ gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA) dissipent les doutes qui ont entourés son lancement. Des données publiées hier mercredi 5 mai 2026 par l'opérateur américain Kosmos Energy, indiquent que le projet a atteint, au premier trimestre, un rythme de production annualisé de 2,85 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL). Ce niveau correspond à près de 6 % au-dessus de sa capacité nominale fixée à 2,7 millions de tonnes. Il s'agit d'une surperformance pour une infrastructure encore en phase de montée en puissance.

Cette performance s'explique par plusieurs facteurs. Les conditions météorologiques favorables ont permis d'assurer la continuité des opérations offshore, et une optimisation progressive des procédés techniques à bord de l'unité flottante de liquéfaction a contribué à améliorer les rendements. La production nette s'est ainsi établie autour de 17 000 barils équivalent pétrole par jour, traduisant la robustesse de l'ensemble du dispositif industriel.

Sur le plan commercial, les indicateurs sont conformes aux attentes. Au total, 9,5 cargaisons de gaz naturel liquéfié ont été expédiées au cours des trois premiers mois de l'année. Ce volume correspond aux prévisions d'exportation arrêtées en amont. Les flux ont majoritairement été orientés vers les marchés européens et asiatiques, où la demande demeure soutenue dans un environnement mondial de transition énergétique et de recomposition des sources d'approvisionnement.

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Au-delà des performances techniques et commerciales, ces résultats revêtent une dimension vitale pour le Sénégal et la Mauritanie. Le projet GTA constitue le socle d'une nouvelle économie gazière, appelée à diversifier les recettes publiques et à réduire la dépendance aux matières premières traditionnelles.

Ce projet transfrontalier est développé dans le cadre d'un partenariat associant Kosmos Energy, les compagnies nationales Petrosen et SMHPM, ainsi que BP en qualité d'opérateur technique. Il s'impose désormais comme un pilier durable des ambitions énergétiques portées par les deux État

Ce projet transfrontalier, développé en partenariat avec Kosmos Energy, les compagnies nationales Petrosen et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier (lSMHPM) , ainsi que BP en tant qu'opérateur technique, s'impose désormais comme un pilier des ambitions énergétiques des deux États.