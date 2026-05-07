Maroc: Industrie du verre - Une mission entrepreneuriale italienne à Casablanca pour dynamiser les échanges bilatéraux

Une mission entrepreneuriale italienne dédiée aux machines pour la transformation du verre a donné lieu, mardi à Casablanca, à une série de rencontres B2B entre opérateurs marocains et entreprises italiennes, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de partenariat industriel et technologique entre les deux pays.

Organisée par l'Agence italienne pour le commerce extérieur (ITA-ICE), en collaboration avec l'Ambassade d'Italie au Maroc et l'Association italienne des constructeurs et fournisseurs de machines et équipements pour le verre (GIMAV), cette initiative s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations économiques bilatérales et de promotion du savoir-faire italien dans un secteur à forte valeur ajoutée.

Cette journée a été marquée par une session plénière suivie de rencontres d'affaires ciblées, réunissant 14 entreprises italiennes spécialisées dans les technologies de transformation du verre, ainsi que de nombreux acteurs marocains issus notamment des secteurs de l'industrie, de la construction, de l'automobile et du packaging.

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Dans une allocution lue en son nom par le consul général d'Italie à Casablanca, Francesco Capecchi, l'ambassadeur d'Italie au Maroc, Pasquale Salzano, a souligné que cette mission intervient dans "une phase particulièrement favorable" des relations économiques entre les deux pays, qualifiant le Maroc de "partenaire stratégique" tant au niveau méditerranéen qu'africain, rapporte la MAP.

Il a également mis en avant l'importance du Plan Mattei pour l'Afrique, qui vise à promouvoir un modèle de coopération basé sur le co-développement, le transfert de technologies et la valorisation des compétences locales.

Le diplomate italien a insisté sur le rôle central de ces rencontres B2B pour favoriser des partenariats concrets, au-delà de la simple promotion du "Made in Italy", en mettant l'accent sur la création de chaînes de valeur intégrées et durables au bénéfice des deux économies.

De son côté, le directeur de l'ITA-ICE à Casablanca, Luigi D'Aprea, a relevé que cette mission constitue une plateforme de dialogue direct entre les entreprises italiennes et marocaines, fondée sur des échanges "en tête-à-tête" visant à établir des relations commerciales solides et durables.

M. D'Aprea a mis en exergue la complémentarité entre l'offre technologique italienne, reconnue pour son excellence, et les besoins croissants de l'industrie marocaine, engagée dans un processus de modernisation et d'intégration aux chaînes de valeur internationales.

Il a également souligné le positionnement du Maroc comme hub industriel régional, tourné à la fois vers l'Europe et l'Afrique, et soutenu par d'importants investissements dans les infrastructures, la logistique et l'industrie manufacturière.

Pour sa part, la directrice générale de GIMAV, Lucia Masuti, a indiqué que cette mission constitue une première pour l'association sur le plan international, traduisant la volonté des entreprises italiennes de conquérir de nouveaux marchés dans un contexte économique mondial marqué par des défis croissants. Elle a mis en avant la forte orientation exportatrice du secteur italien des biens d'équipement, dont plus de 70% de la production est destinée aux marchés internationaux.

Quant au président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca-Settat, Hassan Berkani, il a incité les entreprises marocaines à saisir cette opportunité pour conclure des accords avec leurs homologues italiennes, rappelant que le cadre réglementaire en vigueur favorise de tels échanges, notamment l'accord de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne.

Au-delà des échanges B2B, cette mission prévoyait également mercredi des visites de sites industriels marocains, offrant aux entreprises italiennes l'occasion d'approfondir leur connaissance du tissu productif local et d'identifier des opportunités de collaboration à long terme.