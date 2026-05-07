Sénégal: Papa Toby Gaye, Directeur général de Senelec - « Cette opération de titrisation constitue une innovation structurante »

Senelec a procédé hier, mercredi 6 mai 2026, à la cérémonie de lancement de la cotation du Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC) de la société nationale d'électricité du Sénégal. Cette cérémonie célèbre le succès d'une opération d'envergure, à savoir la levée de 120 milliards de FCFA, à travers la titrisation de créances. Selon le Directeur général de Senelec, Papa Toby Gaye, cette opération de titrisation constitue, avant tout, une innovation structurante.

« Cette opération de titrisation de créances de Senelec constitue, avant tout, une innovation structurante ». Ces propos sont du Directeur général de Senelec, Papa Toby Gaye, qui s'exprimait hier, mercredi 6 mai 2026, lors de la cérémonie de lancement de la cotation du Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC) de Senelec. Selon lui, elle traduit la volonté de Senelec de diversifier durablement ses sources de financement, d'optimiser la gestion de ses créances et de renforcer sa capacité à mobiliser des ressources à moyen et/ou long terme, dans des conditions compétitives et transparentes.

« Nous sommes les pionniers à avoir lancé simultanément le premier Green-Bonds et le premier Sustainability-Linked Bond (SLB) de cette envergure en Afrique de l'Ouest, dans une vision alliant performance et responsabilité. Avec le volet Green-Bond, nous finançons des projets concrets de transition énergétique. Avec le volet Sustainability-Linked Bond, nous prenons un engagement contractuel devant vous : celui d'indexer notre coût de financement à l'atteinte des objectifs de durabilité ambitieux », lance le Directeur général de Senelec.

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Au-delà de l'ingénierie financière, ajoute Papa Toby Gaye, cette cotation est le fruit d'un partenariat solide entre Senelec, BOAD TITRISATION, les autorités du marché, les institutions financières, les investisseurs et l'ensemble des conseils techniques et juridiques qui ont accompagné le projet. Il relève, par ailleurs, que la titrisation des créances renforce la liquidité de Senelec, sécurise ses flux de trésorerie et soutient durablement le financement de ses investissements stratégiques.

« Ces investissements sont essentiels pour répondre à la croissance de la demande en électricité, améliorer la qualité de service, renforcer la résilience du réseau et accompagner la transition énergétique du Sénégal », soutient M Gaye. Moustapha Baïdy Ba, conseiller technique au ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines, trouve que ce montage financier innovant offre des moyens de soutenir des projets stratégiques verts et durables, tout en garantissant aux investisseurs un produit structuré, transparent, sécurisé et rentable.

Pour lui, cette opération de titrisation constitue un apport endogène essentiel qui permettra de développer des sources de productions propres, de renforcer notre réseau de distribution et de transport et de rendre plus fiable, plus résilient et plus performant notre système électrique.