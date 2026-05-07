Afrique du Nord: Industrie textile - Partenariat entre Tactical Tactics et le CTTH pour accélérer l'export marocain vers l'Amérique du Nord

L'agence de business development B2B "Tactical Tactics" et le Centre technique du textile et de l'habillement (CTTH) ont signé, mardi à Casablanca, une convention de partenariat stratégique destinée à accélérer la transition de l'industrie marocaine du modèle CMT (Cut, Make, Trim) vers une offre intégrée de produits finis pour les marchés nord-américains.

Paraphée par la directrice générale de Tactical Tactics, Dikra Aït Nacere, et le directeur général du CTTH, Réda Achahboune, lors du 5/5 Trade Mission, cette convention a pour objectif d'accompagner la montée en gamme de l'industrie marocaine, en particulier le textile, et de renforcer la compétitivité des manufacturiers marocains en les aidant à mieux répondre aux exigences internationales.

Dans une déclaration à la presse, Mme Aït Nacere a indiqué que cet accord de partenariat avec le CTTH vise à accompagner les entreprises dans leur mise à niveau technique et à encourager le développement de projets de recherche et développement, en adéquation avec les exigences du marché nord-américain.

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Elle a précisé que le 5/5 Trade Mission a été marqué par la participation, pour la première fois, d'un groupe d'acheteurs américains représentant des marques et des courtiers, dans l'objectif de renforcer les échanges commerciaux avec les marchés des Etats-Unis et du Canada, rapporte la MAP.

Mme Aït Nacere a ajouté que cette initiative se veut une occasion de faire découvrir aux participants le savoir-faire marocain et de consolider leur confiance dans le potentiel des entreprises nationales, notant que ces acheteurs ont pu rencontrer plusieurs opérateurs et visiter des unités industrielles afin d'apprécier les capacités du Royaume à répondre aux standards internationaux.

Elle a, en outre, fait observer que le programme a connu l'organisation d'un défilé de mode dédié aux produits destinés au marché canin, afin de mettre en avant la capacité du Maroc à proposer une offre innovante sur un segment en pleine expansion à l'échelle mondiale, à travers la présentation de créations textiles et d'articles lifestyle conçus spécifiquement pour répondre aux attentes de la clientèle américaine.

Cette journée a également été marquée par la tenue de sept panels stratégiques sur le Digital Product Passport (DPP) européen, l'innovation en R&D, la chaîne d'approvisionnement, la responsabilité sociale des entreprises, le Made in Morocco, et l'investissement étranger.

De son côté, M. Achahboune s'est félicité de la signature de la convention de partenariat avec Tactical Tactics, qui vise à accompagner les entreprises du secteur du textile et de l'habillement dans le renforcement de leur présence à l'international.

Il a précisé que cet accord a pour objectif de soutenir les opérateurs dans le développement de leurs exportations, en particulier vers les marchés nord-américains, notamment les Etats-Unis et le Canada, en s'appuyant sur l'expertise technique du CTTH.

M. Achahboune a également souligné que le centre mettra à disposition des entreprises ses ressources humaines qualifiées, ses équipements ainsi que son savoir-faire, afin de favoriser leur compétitivité et de contribuer à l'accroissement de leur chiffre d'affaires à l'export.

Le partenariat avec le CTTH, principal centre technique marocain pour le textile et l'habillement, permet à Tactical Tactics, spécialisée dans la connexion entre manufacturiers marocains et marchés nord-américains, de s'appuyer sur une infrastructure technique reconnue pour la R&D, la formation, le contrôle qualité et la certification -- éléments essentiels pour répondre aux exigences nord-américaines en matière de traçabilité et de réglementation environnementale.

Le 5/5 Trade Mission est un événement annuel de Tactical Tactics réunissant à Casablanca une centaine d'acheteurs nord-américains, de manufacturiers marocains, d'institutionnels et de leaders d'industrie autour de la question du repositionnement de l'industrie marocaine sur l'échiquier mondial.