Sénégal: Election locales - Le FDR appelle à une coalition électorale

Dans une résolution rendue publique hier, mardi 6 mai, le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a dressé un réquisitoire sévère contre le régime en place et annoncé une stratégie d'unité de l'opposition en perspective des prochaines élections territoriales.

Dans ce texte qui nous est parvenu, le FDR estime que le pouvoir en place, dirigé par PASTEF, aurait échoué à honorer ses engagements depuis son arrivée aux responsabilités, notamment en matière d'emploi des jeunes, pointant du doigt la persistance de l'émigration irrégulière par pirogues.

Oumar Sarr et Cie ont accusé également les autorités de « violations récurrentes des droits et libertés », évoquant des arrestations jugées arbitraires et des détentions prolongées malgré, selon lui, certaines décisions de justice. Le FDR y voit des signes d'un « glissement autoritaire ».

Sur le plan économique, la résolution critique une gestion qualifiée d'inefficiente, affirmant que les finances publiques seraient fragilisées et la crédibilité internationale du pays affectée, avec des répercussions sur la confiance des partenaires.

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Le texte dénonce par ailleurs une gouvernance jugée « irresponsable » vis-à-vis des étudiants, des travailleurs, des paysans et des populations vulnérables, accusant le gouvernement de recourir à des méthodes de pression et d'intimidation dans sa gestion des tensions sociales et politiques.

Sur le plan électoral, le FDR exprime ses inquiétudes face à d'éventuelles tentatives de modification du code électoral, alors que les élections territoriales sont attendues au plus tard en janvier 2027. L'opposition y voit une volonté de remodeler le cadre électoral à des fins politiques.

Le mouvement évoque également des « manoeuvres » visant, selon lui, à fragiliser les règles démocratiques ayant permis plusieurs alternances pacifiques au Sénégal depuis trois décennies.

Face à cette situation, le FDR appelle à une réorganisation de l'opposition. Il souligne la nécessité de surmonter les divisions politiques pour constituer des listes communes lors des prochaines élections municipales et départementales. Le mouvement invite également les forces politiques, associations locales et personnalités publiques à rejoindre cette dynamique unitaire.

Dans sa résolution, le FDR annonce sa participation au processus électoral en tant qu'entité, tout en encourageant la formation d'un « vaste front commun » pour la transparence électorale et contre toute tentative de manipulation du scrutin.

Enfin, le mouvement présente les prochaines élections locales comme une étape clé pour, selon ses termes, « libérer le Sénégal de l'emprise néfaste » du régime en place, appelant à une mobilisation large des forces vives de la nation.