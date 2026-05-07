Maroc: Ouverture du 14ème Festival du Prix Mohamed El Jem pour le théâtre et du 5ème Festival national du théâtre des jeunes

Le coup d'envoi du 14e Festival du Prix Mohamed El Jem pour le théâtre et de la 5e édition du Festival national du théâtre des jeunes a été donné, mardi au Théâtre national Mohammed V à Rabat, sous le thème "La jeunesse, pilier du nouveau modèle de développement".

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation, organisée par l'Association des Amis de Mohamed El Jem pour le théâtre, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, vise à révéler une nouvelle génération de créateurs et à promouvoir la professionnalisation du théâtre national afin de les hisser aux standards des grandes troupes internationales.

Dans une allocution lue en son nom, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que cette initiative constitue un nouveau chapitre de la création artistique nationale, offrant aux jeunes talents une opportunité exceptionnelle de monter sur scène et de rencontrer le public.

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Cette édition, qui vise à poser les fondements d'une véritable industrie culturelle, s'inscrit dans la stratégie du ministère visant à faire du théâtre un élément essentiel des industries créatives prometteuses, a-t-il indiqué.

Pour sa part, l'artiste Mohamed El Jem, président de l'Association des Amis de Mohamed El Jem pour le théâtre, a exprimé sa fierté quant à ce rendez-vous culturel devenu une tradition annuelle bien ancrée dans le paysage théâtral marocain, estimant qu'il constitue une contribution qualitative renforçant la présence artistique et la dynamique du théâtre au Maroc.

Et d'affirmer que le théâtre restera toujours une école de conscience et de beauté, ainsi qu'un espace de libre pensée, saluant, à cette occasion, l'ensemble des créateurs, mentors et responsables qui ont contribué au succès de cet événement.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Driss Idrissi, a relevé que le Festival national de théâtre pour la jeunesse s'inscrit dans la continuité d'un parcours de plus de 14 ans, qui a débuté par le théâtre scolaire avant de se développer en théâtre pour la jeunesse, au sein d'un cadre dynamique visant à développer cet art et à consolider sa présence auprès des jeunes générations.

Le festival a insufflé un dynamisme significatif au paysage culturel et artistique, à travers la participation de 160 troupes et de 2.400 jeunes, hommes et femmes, aux épreuves de qualification régionales et provinciales, contribuant ainsi à revitaliser le théâtre pour la jeunesse, a-t-il fait observer.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par un hommage aux artistes Mohamed Yazid et Rachida Machnoue, en reconnaissance de leurs contributions artistiques et de leurs remarquables réalisations sur la scène théâtrale et artistique, ainsi que pour l'ensemble de leurs carrières.

La compétition officielle du festival se déroule du 6 au 9 mai. Des troupes de théâtre venues de tout le Royaume se produiront devant un jury composé d'artistes et de professionnels des médias.