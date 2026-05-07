Sénégal: Sécurisation des documents administratifs, énergie et projets prioritaires - Ousmane Sonko décline les orientations gouvernementales

Le Premier ministre a placé la sécurisation des documents officiels au coeur de l'action gouvernementale. Face au manque de standardisation et aux risques de falsification des titres actuels (diplômes, passeports, cartes d'identité), il a annoncé la création d'un dispositif national intégré. Cette réforme majeure vise à instaurer des standards de sécurité rigoureux et des chaînes de production protégées pour garantir l'authenticité et la valeur juridique de chaque acte administratif.

Sur le plan international, Ousmane Sonko a analysé l'impact de la crise au Moyen-Orient. En tant qu'importateur d'hydrocarbures, le Sénégal subit une pression directe sur sa balance commerciale et ses finances publiques. Pour contrer l'inflation et le renchérissement des coûts de production, la stratégie nationale repose désormais sur quatre piliers :

Pour contrer l'inflation et le renchérissement des coûts de production, la stratégie nationale s'appuie désormais sur quatre axes fondamentaux. Le premier volet consiste à accélérer l'exploitation des ressources gazières nationales afin de renforcer la souveraineté énergétique. Parallèlement, le gouvernement instaure une politique de sobriété énergétique stricte pour mieux maîtriser la consommation globale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La stratégie prévoit également d'intensifier la transition vers les énergies renouvelables. Enfin, un « bouclier énergétique » est mis en place pour assurer la protection des secteurs les plus vulnérables de l'économie.

Le secteur de l'électricité fera également l'objet d'un cadrage spécifique. Un futur Conseil interministériel se penchera sur la santé financière et opérationnelle de la SENELEC. À cet effet, le ministre de l'Énergie doit produire une note de cadrage sous trente jours, tandis que le ministre des Finances évaluera les engagements de l'État pour assurer une trajectoire budgétaire soutenable.

Enfin, le Premier ministre a fait le point sur les infrastructures et projets prioritaires. Tout en saluant des succès notables, tels que la remise en service de l'aéroport de Ziguinchor et l'inauguration du parc agro-industriel de Kolda, il a pointé des blocages persistants. Il a notamment ordonné le règlement urgent du déficit de financement de l'unité de dessalement des Mamelles et a exigé de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) une plus grande réactivité.

Sonko a conclu en rappelant que la rigueur des contrôles administratifs ne doit en aucun cas devenir un frein à l'exécution des projets stratégiques de l'État.