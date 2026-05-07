Sénégal: Conseil des ministres - Dialogue social, relance économique, énergie et grands chantiers au menu

Réuni hier au Palais de la République, le Conseil des ministres a été largement dominé par les questions sociales, la relance économique, la préparation de la Tabaski et la prévention des inondations. Le président Bassirou Diomaye Faye a multiplié les directives à l'endroit du Gouvernement, tandis que le Premier ministre Ousmane Sonko a décliné les axes stratégiques de l'action gouvernementale, notamment dans les domaines de l'énergie, de la sécurisation administrative et des infrastructures prioritaires

Doléances des syndicats, relance économique, Tabaski et inondations

Présidant hier, mercredi 6 mai 2026, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au Premier ministre ainsi qu'aux différents départements ministériels de traiter avec diligence les revendications formulées par les centrales syndicales dans les secteurs relevant de leurs compétences respectives.

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Suite à la réception du rapport 2025 sur le dialogue social et des cahiers de doléances, le Chef de l'État a instruit le gouvernement d'examiner avec célérité les revendications syndicales. Tout en saluant l'évolution des codes du travail et de la sécurité sociale, il a rendu hommage au civisme des partenaires sociaux. Enfin, il a exigé un suivi rigoureux des engagements du pacte de stabilité pour garantir une croissance durable et inclusive

Modernisation du système de retraites et réforme des rémunérations dans le public et le parapublic

Le président Diomaye Faye a, par ailleurs, demandé au Premier ministre d'engager sans délai la mise en oeuvre de la nouvelle Politique nationale de l'Emploi, de suivre de manière permanente le déploiement de la Convention nationale Etat-employeurs privés et d'accélérer les concertations relatives à la modernisation du système de retraites ainsi qu'à la réforme des rémunérations dans les secteurs public et parapublic.

Le chef de l'Etat a aussi insisté sur la finalisation du processus de ratification de la Convention n°190 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) portant sur la violence et le harcèlement en milieu professionnel. Il a demandé la mise en place, avant fin juin 2026, d'un Comité de dialogue social dans chaque ministère, ainsi que l'adoption du projet de loi relatif à la protection sociale

Développement du secteur privé, apurement de la dette intérieure et relance de l'économie

Le Chef de l'État a exhorté l'ensemble des acteurs publics et privés à soutenir l'initiative « SunuChampions ». Pour ce faire, il a fixé des priorités majeures d'ici juin 2026, qui sont de finaliser la loi sur le patriotisme économique, renforcer l'enseignement scientifique et la formation professionnelle, et moderniser l'environnement des affaires via la réforme des codes douanier et fiscal. Il préconise également une digitalisation accrue des services administratifs.

Enfin, pour soutenir le secteur privé et le BTP, le Président a ordonné des concertations sur le financement de l'économie, envisageant la création d'un nouveau dispositif bancaire national dédié au développement.

Préparation de la fête de la Tabaski et du pèlerinage marial de Popenguine

En prélude à la célébration de la Tabaski, le Chef de l'Etat a rappelé au Gouvernement l'urgence de prendre les mesures idoines, en vue d'assurer un approvisionnement correct des marchés en moutons et en denrées de consommation courante, accessibles aux populations. Il a donné instruction de veiller, durant cette période exceptionnelle, au renforcement de la sécurité routière et à une bonne organisation des systèmes de transport publics urbains et interurbains des personnes et des biens.

Dans ce sillage, il demande au Gouvernement d'accorder une attention particulière aux préparatifs de la 138ème édition du Pèlerinage marial de Popenguine.

Prévention des inondations

Autre sujet évoqué, la gestion des inondations qui est devenue une « activité gouvernementale majeure qui mobilise plusieurs entités publiques et des ressources financières importantes ». A cet effet, il demande au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et au ministre de l'Intérieur de « faire le point sur les projets, travaux, actions et opérations prioritaires engagés dans les localités souvent touchées par des inondations.

Il indique, enfin, la nécessité de prendre les dispositions préventives afin d'accélérer la mise en oeuvre du Programme national de Prévention et de Gestion des Inondations, couvrant les risques et localités identifiés mais aussi les besoins opérationnels et financiers signalés », lit-on dans le texte qui renseigne que le Chef de l'Etat prendra part au Sommet « Africa Forward », à Nairobi au Kenya, du 11 au 13 mai 2026.

Création du CFEE et suppression du Concours d'Entrée en Sixième

Le gouvernement a officiellement acté la création du CFEE et la suppression du Concours d'Entrée en Sixième. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a examiné et adopté, hier mercredi : « le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République du Sénégal et la République de Gambie, signée à Dakar, le 12 mars 2020 » ainsi que « le projet de décret portant création du Certificat de Fin d'Etudes élémentaires (CFEE) et suppression du Concours d'Entrée en Classe de Sixième ».