Sénégal: Saint-Louis - Amélioration des conditions de vie et d'apprentissage des enfants talibés - Une association équipe trois daaras en matériels d'hygiène

Les responsables de l'association Unis pour la Promotion et la Protection de la Famille (U2PF) ont offert récemment du matériel d'hygiène à trois daaras de la ville de Saint-Louis. L'opération a permis de doter les daaras Thierno Moussa Datt, Cheikh Bamba Diop et le complexe Abdoul Wahab Diop en nattes, bouilloires, détergents, seaux, pots, balais et bassines. Le but est d'améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des enfants talibés au niveau de leurs daaras. « Protéger le talibé, c'est protéger la famille, c'est protéger le Sénégal.

La propreté est un pilier de la foi », a déclaré Gora Sèye, président de l'U2PF, lors de cette cérémonie de remise de matériels.

Un geste vivement magnifié par les maîtres coraniques bénéficiaires, en l'occurrence Cheikh Tidiane Datt, Mouhamed Diop et Mokhsine Diop, qui ont tous souligné l'impact direct de ce don sur l'hygiène, la dignité et la « tarbiya » des enfants talibés.

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Pour rappel, cette action a été rendue possible grâce à la mobilisation d'une chaîne de solidarité réunissant des personnalités et institutions d'horizons divers. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'Inspecteur Mamadou Lamine Sow, de l'Éducation surveillée, qui a salué l'initiative, tout en appelant à une application rigoureuse de l'arsenal juridique pour protéger les enfants et lutter durablement contre leur maltraitance et leur exploitation. Il a également insisté sur la nécessité d'avoir une synergie d'actions entre l'État, les collectivités et la société civile.

Au terme de la cérémonie, les responsables de l'U2PF ont profité de l'occasion pour lancer un appel solennel aux bonnes volontés, pour pérenniser cet élan de solidarité en faveur des daaras. Ils réaffirment également leur engagement à oeuvrer pour un cadre de vie sain et digne pour chaque enfant talibé.