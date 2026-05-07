Afrique: Le directeur d'Airbus Afrique salue Ethiopian Airlines comme un exemple de réussite dans le secteur aérien continental

Addis Ababa — Joep Ellers, directeur du marketing aérien pour l'Afrique chez Airbus, a qualifié Ethiopian Airlines de véritable réussite dans le secteur aérien africain.

M. Ellers a souligné la contribution de longue date du groupe à la connectivité et au développement économique à travers le continent.

S'adressant à l'ENA au sujet du rôle de la compagnie aérienne dans le secteur aérien africain, M. Ellers a déclaré que la compagnie, en activité depuis plus de 80 ans, a joué un rôle central dans l'amélioration de la connectivité aérienne en Afrique et à l'international.

Il a noté qu'Ethiopian Airlines continue d'exploiter des appareils modernes tels que l'Airbus A350-900 et l'A350-1000, ce qui reflète son engagement en faveur de la modernisation et de l'efficacité de sa flotte.

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M. Ellers a souligné que la compagnie aérienne est un moteur majeur du développement socio-économique, mettant en avant son rôle dans la promotion du tourisme, l'attraction d'investissements et la création d'emplois tant au sein de la compagnie qu'aux sein des secteurs connexes.

« Elle apporte des avantages sociaux et économiques, des emplois et une amélioration des performances économiques nationales », a-t-il déclaré.

Il a également salué la stratégie d'expansion d'Ethiopian Airlines et a décrit son ambition de relier des destinations à travers l'Afrique et les marchés mondiaux comme le reflet d'un fort « esprit pionnier ».

Évoquant une expérience personnelle vécue lors d'un vol à bord d'un A350 au départ de Paris, M. Ellers a salué la culture de service de la compagnie aérienne, soulignant que l'équipage s'était distingué par son attention et sa chaleur, faisant en sorte que les passagers se sentent « bienvenus et valorisés ».

Au-delà des opérations, M. Ellers a mis en avant le partenariat croissant entre Airbus et Ethiopian Airlines.

Il a déclaré que les deux organisations collaboraient étroitement sur le soutien à la maintenance des appareils, la planification de la flotte et les futurs projets de développement, notamment des discussions concernant des appareils tels que l'A220 et l'A330neo.

Il a également souligné les efforts conjoints en matière de formation et d'enseignement aéronautiques par le biais de l'Ethiopian Aviation Academy, qui travaille avec Airbus et des universités internationales, notamment des établissements en France, pour développer des programmes aéronautiques de pointe.

M. Ellers a en outre noté qu'Ethiopian Airlines avait mis en place un écosystème aéronautique plus large, allant au-delà des services aux passagers.

Cela comprend les activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO), une école d'aviation, des services d'accueil et une assistance en matière de visas. Il a précisé que la compagnie aérienne s'impliquait activement dans la formation et la maintenance des appareils, tant pour sa propre flotte que pour celle d'autres opérateurs, et entretenait une collaboration quotidienne avec les équipes techniques d'Airbus.

Il a conclu en soulignant que le partenariat entre Airbus et Ethiopian Airlines continuait de s'intensifier dans de nombreux domaines, reflétant ainsi un engagement à long terme en faveur du renforcement du secteur aérien africain.