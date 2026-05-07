Ethiopie: Les responsables des médias éthiopiens attribuent la transformation des institutions publiques à la réforme

Addis Ababa — Les dirigeants des principaux médias publics éthiopiens ont salué le programme de réforme du gouvernement, affirmant qu'il avait contribué à résoudre des problèmes structurels de longue date et à redessiner le paysage médiatique du pays.

Ces responsables se sont exprimés aujourd'hui lors du forum consultatif national intitulé « Les progrès des médias au service de la construction d'un récit », qui se tient actuellement.

Les dirigeants des principaux médias d'État ont déclaré que le secteur avait auparavant été confronté à des lacunes politiques, à des cadres institutionnels fragiles, à des inefficacités organisationnelles et à des préoccupations en matière d'éthique professionnelle.

S'exprimant lors du forum, le PDG de l'Agence de presse éthiopienne (ENA), Seife Deribe, a déclaré que l'agence avait connu ce qu'il a qualifié de « renaissance », comparant cette transformation à sa création initiale.

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Selon Seife, les réformes des cadres juridiques, de la structure institutionnelle et des opérations quotidiennes ont permis à l'ENA de s'imposer comme un organe d'information plus crédible et plus influent en Afrique.

Il a ajouté que l'agence était désormais mieux placée pour protéger les intérêts nationaux, promouvoir l'unité et faire entendre la voix de l'Afrique au-delà des frontières de l'Éthiopie.

Pour sa part, Mesafint Tefera, directeur général de l'Agence de presse éthiopienne (EPA), a déclaré que le secteur de la presse écrite avait constitué l'un des principaux axes de l'effort de réforme.

Il a souligné que la résolution des contraintes institutionnelles avait constitué la première étape majeure, suivie par des efforts visant à améliorer la qualité des contenus, à diversifier la couverture médiatique, à moderniser les opérations grâce à la technologie, à étendre les réseaux de distribution et à mettre en place des systèmes organisationnels plus solides.

Le PDG a déclaré que ces réformes avaient non seulement renforcé l'agence elle-même, mais avaient également contribué à façonner le discours national plus large de l'Éthiopie.

Le PDG de l'Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC), Biniyam Ero, a déclaré que les réformes avaient aidé le diffuseur à surmonter des défis opérationnels de longue date.

Il a cité les faiblesses structurelles, les politiques éditoriales floues, la diversité limitée, les problèmes d'accessibilité et les technologies obsolètes comme les principaux obstacles qui avaient auparavant entravé les progrès.

Selon lui, l'EBC a depuis étendu ses studios dans les villes régionales, renforcé sa présence numérique, multiplié les partenariats avec les médias internationaux et amélioré l'accessibilité en proposant des contenus dans davantage de langues locales.

Le PDG de Fana Broadcasting Corporate (FBC), Admasu Damtew, a également souligné l'impact des réformes sur son organisation.

Il a déclaré que la FBC était devenue plus compétitive grâce à une restructuration organisationnelle, à l'amélioration de la production de contenus et à des mises à niveau technologiques, tout en conservant son indépendance professionnelle.

Admasu a ajouté que le diffuseur partageait désormais son expertise avec d'autres institutions et continuait de mettre l'accent sur l'innovation, la diversité des points de vue et l'engagement international, tout en s'efforçant de rester une source fiable d'informations d'actualité.

Le forum a réuni les principales parties prenantes afin d'évaluer les progrès réalisés dans le secteur des médias en Éthiopie et d'examiner comment les réformes façonnent le discours médiatique en pleine évolution du pays.