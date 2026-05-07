Addis Ababa — L'Éthiopie a intensifié ses efforts pour attirer davantage d'investissements turcs lors du Forum d'affaires Éthiopie-Turquie qui s'est tenu à l'hôtel Skylight à Addis-Abeba.

Le forum a réuni des représentants gouvernementaux, des chefs d'entreprise, des investisseurs, des industriels et des innovateurs des deux pays afin de renforcer les liens bilatéraux en matière de commerce et d'investissement.

Au cours de l'événement, les responsables ont souligné l'attrait croissant de l'Éthiopie en tant que destination d'investissement, mettant en avant sa situation géographique stratégique, les réformes économiques en cours et les vastes opportunités commerciales inexploitées.

Ils ont encouragé les entreprises turques à explorer de nouvelles opportunités et à étendre leur présence sur le marché éthiopien en pleine croissance.

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Le forum a également donné lieu à des rencontres interentreprises (B2B) destinées à favoriser les partenariats entre les représentants du secteur privé des deux pays et à renforcer la coopération commerciale.

Une exposition présentant des vêtements et d'autres produits d'entreprises turques a également été organisée, avec une forte participation des entreprises représentées par la Chambre de commerce et d'industrie de Bursa.

L'un des principaux résultats de cet événement a été la signature d'un protocole d'accord entre la Chambre de commerce et les associations sectorielles d'Addis-Abeba et la Chambre de commerce et d'industrie de Bursa, visant à promouvoir le commerce et l'investissement entre les deux communautés d'affaires.

L'accord a été signé par Zehara Mohammed, présidente de la Chambre de commerce d'Addis-Abeba, et İbrahim Burkay, président de la Chambre de commerce de Bursa, lors d'un événement organisé à Addis-Abeba.

Organisé en collaboration avec le gouvernement turc, le ministère éthiopien des Affaires étrangères, la Chambre de commerce d'Addis-Abeba et la Chambre de commerce et d'industrie de Bursa, ce forum a réuni plus de 160 entreprises turques à Addis-Abeba, alors que les deux pays s'efforcent d'approfondir leur coopération économique.