Ethiopie: Le Forum consultatif national des médias s'est ouvert en présence du Premier ministre Abiy Ahmed

Addis Ababa — Le forum consultatif national intitulé « Les progrès des médias au service de la construction d'un récit » a officiellement débuté aujourd'hui en présence du Premier ministre Abiy Ahmed.

S'exprimant lors de ce forum consultatif, le directeur général de l'Autorité éthiopienne des médias, Haymanot Zeleke, a déclaré que les médias présentaient de nombreuses lacunes avant la réforme.

Parmi ces lacunes figuraient les politiques et le cadre réglementaire, les aspects organisationnels et institutionnels, ainsi que l'éthique professionnelle.

Le gouvernement réformateur a mis en oeuvre de profondes réformes dans le domaine des médias afin de remédier à ces lacunes, a fait remarquer le directeur général.

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Parmi les changements introduits par cette réforme figurent la création d'une autorité des médias relevant de la Chambre des représentants du peuple, la mise en place d'un système d'autorégulation des médias et le développement d'associations professionnelles permettant au secteur de s'autoréguler.

Ces réformes se sont accompagnées des résultats chiffrés suivants, a déclaré le directeur général.

Le nombre de médias est passé de 122 à 310 ; celui des stations de radio, de 52 à 126 ; et celui des chaînes de télévision, de 25 à 128.

Le directeur général a souligné que ces éléments, ainsi que l'augmentation du nombre de médias étrangers (35) et locaux (50), constituent des exemples concrets du succès de l'écosystème médiatique éthiopien en matière d'inclusion.

L'une des réalisations phares des réformes en cours en Éthiopie est le renforcement des institutions démocratiques, appelées à devenir les véritables piliers d'un système démocratique, le secteur des médias étant un exemple majeur de cette transformation.