Ile Maurice: Le sergent reste derrière les barreaux

Le sergent accusé d'attentat à la pudeur sur une jeune policière a comparu le mercredi 6 mai devant la cour de district de Souillac, où sa demande de liberté conditionnelle a été rejetée par le magistrat. Reconduit en cellule policière à l'issue de l'audience, il devra comparaître à nouveau devant la même juridiction la semaine prochaine.

Ce jeudi 7 mai, la jeune policière de 21 ans, plaignante dans cette affaire, a été examinée par le médecin de la police. Le rapport médical est attendu.

Les faits allégués remontent à la nuit du 5 mai, aux alentours de 4 heures du matin, dans l'enceinte du poste de police de Plaine-Magnien. Affectée au service de nuit, la jeune policière s'était installée à l'arrière d'un véhicule de police stationné dans la cour afin de se reposer entre deux tâches. Le sergent, hors service et présumément sous l'emprise de l'alcool, se serait approché du véhicule avant d'engager une conversation jugée inappropriée.

Selon la plainte déposée par la jeune femme, le sergent serait ensuite monté dans le véhicule et l'aurait retenue contre son gré avant de l'embrasser de force à plusieurs reprises sur les lèvres, le visage et le cou, malgré ses tentatives de résistance.

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La jeune policière avait choisi de ne pas déposer plainte au poste de Plaine-Magnien, lieu des faits, mais au poste de police de Rose-Belle, afin d'éviter tout risque d'interférence.