Afrique: Smart Applications International récompensée pour son innovation

Smart Applications International (Mauritius) a remporté le prix du Product & Service Innovation of the Year Award 2026 lors de la 3i International Conference 2026 organisées par l'Insurers Association of Mauritius. Cette distinction récompense la contribution de l'entreprise à la transformation numérique dans le secteur de l'assurance santé grâce à sa plateforme MediSmart.

Cette solution numérique permet d'automatiser la gestion des assurances médicales et des réclamations tout en améliorant l'efficacité, la transparence et l'expérience des patients. MediSmart connecte les assurés, les prestataires de soins et les assureurs à travers un système intégré offrant notamment un accès en temps réel aux bénéfices, une facturation automatisée et des outils d'analyse.

Présente dans 12 pays africains, la plateforme compte plus de 1,7 million d'assurés et plus de 9 100 établissements de santé connectés. À Maurice, MediSmart a été lancé en mai 2025 et relie déjà 40 établissements médicaux, avec un objectif de 70 dans les prochaines semaines.

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Lors de la conférence, des discussions ont également porté sur l'intelligence artificielle dans l'assurance et le développement de systèmes de santé plus résilients.