Ile Maurice: L'État accélère sa stratégie numérique

7 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Le ministère de l'Éducation et des ressources humaines ainsi que le ministère des Technologies de l'Information, de la communication et de l'innovation (MITCI) renforcent leur collaboration afin d'accélérer la transformation numérique des écoles mauriciennes. Une réunion de travail stratégique s'est tenue le lundi 4 mai 2026 au siège du ministère de l'Éducation, sous la coprésidence des ministres Mahend Gungapersad et Avinash Ramtohul.

Plus de quarante participants ont pris part aux discussions portant sur plusieurs axes prioritaires, notamment la création d'une plateforme nationale d'apprentissage en ligne, la modernisation du curriculum ICT, le renforcement des compétences numériques des enseignants ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les établissements scolaires.

Les responsables du secteur E-Education and Technical Education ont insisté sur la nécessité de mettre en place un Learning Management System (LMS) national afin d'assurer la continuité pédagogique et de soutenir l'enseignement hybride. La création d'un Education Management Information System (EMIS) a également été jugée essentielle pour centraliser les données scolaires et améliorer la prise de décision.

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La question de la connectivité dans les écoles a aussi été abordée, plusieurs établissements étant encore confrontés à des problèmes d'accès à Internet.

Par ailleurs, le projet pilote AI Personal Tutor 2.0, déjà lancé dans huit collèges secondaires, a été présenté comme une avancée majeure vers un accompagnement personnalisé des élèves grâce à l'intelligence artificielle.

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